Francia, scioperi e mobilitazioni: schierati 13mila agenti

Decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni

La Francia scende ancora in piazza per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, dopo che il governo del presidente, Emmanuel Macron, l'ha approvata senza il voto dell'Assemblea nazionale. L’allerta per questa nuova giornata di proteste, scioperi, blocchi e disagi è piuttosto alta. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Agi, le forze dell'ordine prevedono “una presenza molto più numerosa di giovani” - “il doppio o addirittura il triplo” del loro numero rispetto alle precedenti mobilitazioni. Nel complesso, le autorità stimano un totale di 650.000-900.000 manifestanti, di cui 70.000-100.000 solo a Parigi.

Per questo motivo, sono stati mobilitati 13mila tra poliziotti e gendarmi, di cui 5.500 nella capitale. "Un dispositivo di sicurezza senza precedenti", ha sottolineato in conferenza stampa il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, che ha avvertito della possibile presenza a Parigi di "più di 1000 elementi radicali". I sindacati francesi, intanto, hanno annunciato che invieranno al capo dell'Eliseo una proposta scritta per suggerire una mediazione che possa risolvere il conflitto sociale seguito alla riforma delle pensioni. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva Bfmtv il segretario generale del principale sindacato francese Cgt, Philippe Martinez.