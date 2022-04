Guerra, Biden andrà a Kiev: "Sono pronto a partire. Stiamo decidendo ora"

Guerra Russia Ucraina, situazione precipita. Pronto l'Air Force One

La situazione diplomatica e del conflitto sul campo nella guerra in Ucraina è precipitata dopo l'affondamento della nave ammiraglia russa nel Mar Nero. Secondo il capo della Cia Burns: "Putin è disperato e potrebbe usare l'atomica". Dalla Casa Bianca arriva un ulteriore segnale di imminenti contromosse. Il presidente Usa, Joe Biden, ha risposto "sì" ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto ad un viaggio in Ucraina. Dopo l'annuncio che gli Usa stanno pensando se inviare o no un funzionario a Kiev, Biden ha detto: “Stiamo prendendo una decisione ora. Grazie”. "Chi intendete mandare?", ha chiesto un giornalista. Biden ha risposto: "Sei pronto per partire?" “Sì - ha replicato il giornalista che poi ha chiesto al presidente: E tu?”. Biden ah risposto: "Sì".

La visita seguirà quella fatta nei giorni scorsi da vari leader europei, tra cui il premier britannico Boris Johnson, che hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma da Washington non è certo che partiranno il presidente o la vicepresidente Kamala Harris: secondo quanto riportano i media americani, la Casa Bianca sta pensando di inviare il segretario alla Difesa Lloyd Austin o il capo della diplomazia Antony Blinken. Allarme lanciato al mondo dal capo della Cia. "So che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile".

