Guerra, ex capo Cia: "L'Ucraina può vincere, aerei Nato senza fare annunci"

Guerra Russia Ucraina, "chi si riarma per primo respinge il nemico"

La guerra in Ucraina continua nonostante le difficoltà dei russi di avanzare a Kiev. Le truppe di Putin adesso stanno concentrando i loro attacchi a Sud con bombardamenti a tappeto su Mariupol e a nord-est con una nuova offensiva su Kharkiv. Per l'ex comandante della Cia, questa si preannuncia come una fase cruciale, in cui non è da escludere nessuno scenario. "La guerra ucraina — dice al Corriere della Sera il generale David Petraeus — è entrata in una fase altamente imprevedibile. Ci sono molti scenari possibili, a seconda di quale dei due campi sarà in grado di rifornirsi, riarmarsi, rimpiazzare le perdite e incorporare nuove competenze. Una gamma di scenari che va dallo stallo lungo, sanguinoso, da incubo (con avanzamenti lenti e faticosi dei russi nel Sud Est mentre gli ucraini continuano limitati contrattacchi intorno a Kiev, a Kharkiv a Est, Mykolaiv a Sud-Ovest e altrove) a uno scenario in cui gli uni o gli altri prendano il sopravvento e respingano i nemici. Non penso sia saggio escludere la possibilità che l’Ucraina respinga i russi e li sconfigga, almeno in parte del Paese".

"Comunque - prosegue Petraeus al Corriere - al momento non prevedo questo esito. Detto ciò, se ricevono sufficienti risorse critiche dai Paesi Nato, gli ucraini potrebbero essere in grado di lanciare contrattacchi multipli, respingereirussi e limitare i danni provocati da missili, razzi e bombardamenti. Particolarmente importanti per l’Ucraina sono ulteriori sistemi di difesa aerea (specialmente S-300 e Buk) efficaci ad altitudini superiori rispetto ai sistemi “portatili” Stinger; ulteriori droni americani tipo Switchblade (migliaia), anche con capacità di bombe e missili anti-tank più potenti; ulteriori droni turchi (migliaia); munizioni; aiuti umanitari, economici; e aerei in sostituzione; il tutto senza grandi annunci. Devono fornirli i Paesi confinanti ma devono farlo in silenzio e in fretta".

Leggi anche: