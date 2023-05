Guerra in Ucraina, caccia allo Zar. Gli 007 di Kiev: "Vogliamo uccidere Putin"

Ucraina, i servizi segreti di Kiev: "Il nostro obiettivo primario è Putin"

Il presidente russo Vladimir Putin è un "obiettivo primario" per i servizi segreti ucraini: lo ha detto il vice capo della Direzione principale dei servizi di Kiev, Vadym Skibitsky, in un'intervista al quotidiano tedesco Welt. Gli 007 ucraini escono allo scoperto e ammettono di voler uccidere lo Zar. "La nostra priorità è distruggere il comandante dell'unità che ha ordinato ai suoi uomini di attaccare l'Ucraina", ha detto Skibitsky, precisando che l'obiettivo principale del suo dipartimento è "Putin, perché coordina e decide cosa succede". Skibitsky ha inoltre minacciato di distruggere il porto di Mariupol, definendolo uno dei punti logistici critici delle forze di Mosca.

Wagner, Prigozhin evoca il rischio di una rivoluzione in Russia

Una nuova "rivoluzione potrebbe scuotere la Russia se il suo balbettante sforzo bellico in Ucraina continua", ha detto il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in un'intervista a Konstantin Dolgov, blogger filo-russo. Prigozhin si è appellato a Putin affinché dichiari "una legge marziale e una nuova ondata di mobilitazione". E ha avvertito che se le perdite russe continuano ad aumentare, "tutto questo può finire in una rivoluzione, proprio come nel 1917. I soldati si alzeranno e poi i loro cari si alzeranno. È sbagliato pensare che ce ne siano centinaia, ce ne sono già decine di migliaia, parenti di coloro che sono stati uccisi".

Caccia russi al largo Giappone, Tokyo fa decollare i jet

Il Giappone ha fatto decollare oggi jet da combattimento dopo che aerei russi "per la raccolta di informazioni" sono stati individuati al largo delle sue coste, lungo l'Oceano Pacifico e il Mar del Giappone: lo ha reso noto lo Stato Maggiore del Paese. Un velivolo russo ha viaggiato dal nord del Giappone verso il sud lungo una parte della costa occidentale del Paese, mentre un altro ha preso una rotta simile lungo la costa opposta, ha precisato lo Stato Maggiore nipponico in un comunicato. "In risposta, sono stati inviati i Caccia della Forza aerea di autodifesa del Nord e altre unità", ha aggiunto.