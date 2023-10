Guerra, Israele intensifica gli attacchi a Gaza. Allarme razi a Tel Aviv

Guerra Israele-Gaza, la diretta di martedì 31 ottobre

Non si arresta la guerra in Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore, riferisce l'esercito di Israele, sono stati colpiti circa 300 obiettivi di Hamas. Secondo fonti palestinesi, circa 50 persone, tra cui molti bambini, sono morte nei raid notturni sulla Striscia. L'ambasciatore israeliano all'Onu: "I terroristi di Hamas sono nazisti dei giorni moderni". Il premier israeliano Netanyahu: "Nessun cessate il fuoco, rilasciate gli ostaggi" che, secondo le stime dell'Idf, sono 240. Intanto l'organizzazione terroristica attacca l'Italia: "Sbaglia, è coinvolta nell'aggressione ai palestinesi". Le sirene di allarme anti razzi da Gaza stanno risuonando nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv.

Allarme razzi da Gaza in centro Israele e zona Tel Aviv

Le sirene di allarme anti razzi da Gaza stanno risuonando nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv. Lo ha detto l'esercito. In aria si è sentito l'eco delle esplosioni dovute all'intercettazione da parte dell'Iron Dome.

Autorità Gaza: "Israele entrato in Striscia da nord-ovest"

Le forze israeliane sono entrate nella zona nord-occidentale di Gaza ed erano presenti ad al Karama, un quartiere a nord di Gaza City, e su Salah al-Din Street, l'autostrada principale della Striscia. Lo ha dichiarato il ministero degli Interni di Gaza, citato dal New York Times. Il ministero ha aggiunto che le forze stavano cercando di raggiungere Al-Rasheed Street, un'autostrada costiera, "mentre cercano di separare il nord della Striscia di Gaza dal suo sud".

Israele intercetta un missile lanciato dal Mar Rosso

Dall'area del Mar Rosso è stato lanciato un missile contro Israele che è stato intercettato dal sistema di contraerea. Lo ha fatto sapere l'esercito

Ministero Sanità di Hamas: "A Gaza 8.525 morti"

Sono saliti a 8.525 i morti nella Striscia di Gaza. Lo rende noto il ministero della Sanità di Hamas.

Tajani: vicini al popolo palestinese che soffre

"Continueremo a stare vicino al popolo palestinese che sta soffrendo momenti di grave difficoltà. Il popolo palestinese non è Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica, il popolo palestinese è un popolo che sta soffrendo". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Laboratorio sulla ricostruzione dell'Ucraina in Triennale a Milano.

Mosca, incontro tra funzionari iraniani e Hamas

"Se il conflitto a Gaza si espanderà, non resterà nulla del regime di Israele". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, come riporta l'agenzia di stampa Irna. L'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre "ha causato un colpo irrecuperabile nel cuore del sistema di sicurezza del regime sionista", ha aggiunto, criticando anche il mondo occidentale per "non avere guardato al problema della Palestina come a una questione relativa alla sicurezza". Il vice ministro ha ricordato che funzionari iraniani hanno avuto un incontro con membri di Hamas a Mosca e durante i colloqui - ha sottolineato - è stato affermato che "la resistenza palestinese ha raggiunto un certo grado di maturità che gli permette di fare piani a lungo termine per il futuro".

Hamas: Italia sbaglia, coinvolta in aggressione a palestinesi

"Purtroppo il governo italiano ha scelto di nuovo la destra, la parte destra della storia, è un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti coinvolte nell'aggressione del nostro popolo". È quanto ha detto uno dei leader di Hamas, Basem Naim, capo del consiglio per le relazioni internazionali di Gaza, intervistato da Agorà, su Rai3.