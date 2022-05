Guerra, navi russe rubano il grano ucraino. Putin vuole rivenderlo al triplo

Guerra Russia Ucraina, la mossa di Putin che spiazza l'Europa

Putin ha deciso di cambiare strategia sul fronte della guerra. Non più solo bombardamenti a tappeto nelle principali città dell'Ucraina, ma adesso il nuovo obiettivo della Russia è quello di privare il Paese di Zelensky delle risorse alimentari, prima fra tutte il grano, per rivenderlo a prezzo maggiorato ad altri Stati bisognosi. Nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del grano ucraino da parte dei russi, lo scrive la Cnn. Le immagini sono state scattate sul porto di Sebastopoli, in Crimea: si vedono due navi portarinfuse battenti bandiera russa che attraccano e caricano quello che potrebbe essere grano ucraino rubato.

Le nuove immagini di Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi - la Matros Pozynich e la Matros Koshka - attraccate accanto a quelli che sembrano essere silos di grano, con il grano che si riversa da un nastro in una stiva aperta. Secondo il sito di tracciamento navale MarineTraffic.com, entrambe le navi hanno lasciato il porto: la Matros Pozynich sta navigando nel Mar Egeo, affermando di essere diretta a Beirut, mentre la Matros Koshka si trova ancora nel Mar Nero.

