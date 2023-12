Israele, no di Hamas al rilascio degli ostaggi. L'avvertimento al Libano

Non si è ancora trovato l'accordo nel Consiglio di sicurezza dell'Onu sul cessate il fuoco a Gaza

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu resta diviso sulla ultima risoluzione redatta da Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti che chiede l'interruzione delle ostilità a Gaza per permettere l'accesso degli aiuti umanitari. Il voto è atteso per oggi. Gli Emirati hanno chiesto un rinvio di ventiquattr'ore per permettere ai negoziati di andare avanti e trovare la formula che accontenti tutti. Per essere approvata, la risoluzione ha bisogno di almeno nove voti su quindici e nessun veto da parte dei cinque Paesi membri permanenti, Usa, Cina, Russia, Francia e Regno Unito.

Hamas respinge la proposta di Israele per rilascio ostaggi

Hamas avrebbe respinto una proposta avanzata da Israele per un accordo per il rilascio degli ostaggi. Lo riporta il quotidiano britannico Al-Araby Al-Jadeed, con sede nel Regno Unito. Citando una fonte egiziana, il giornale afferma che Israele ha proposto uno scambio tra importanti membri del gruppo terroristico Hamas, che stanno scontando lunghe condanne nelle carceri israeliane, e donne soldato e ostaggi maschi a Gaza. La fonte ha anche detto che Hamas insisterà in ogni futuro negoziato per includere leader palestinesi di altre fazioni.

Il bilancio dei morti sale a 131

Due soldati israeliani sono morti ieri in combattimento nel nord della Striscia di Gaza. Lo rende noto oggi l'esercito di Israele, portando a 131 il bilancio dei militari uccisi dall'inizio dell'operazione di terra contro Hamas. Atri due soldati sono rimasti feriti negli stessi scontri, specificano le Forze di difesa israeliane.

Tv Israele: Hamas si appresta a lanciare attacchi dalla Siria

Hamas si appresta a lanciare attacchi contro Israele anche dal territorio della Siria. Lo ha appreso la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui questo progetto è stato discusso nei dettagli in un vertice tenuto la settimana scorsa in Turchia fra dirigenti di Hamas fra cui Khaled Meshal e Saleh el-Aruri.