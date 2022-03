Guerra Russia-Ucraina, bombardata fabbrica di arerei a Kiev

Guerra Russia-Ucraina, gli ultimi aggiornamenti in diretta

Ucraina, Ong: più di 40mila siriani arruolati dalla Russia garantiti 'salari e privilegi', ma nessuno è ancora partito 11.26

Sono più di 40mila i miliziani siriani arruolati finora dalla Russia in Siria, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani che si avvale da anni sul terreno di una fitta rete di fonti locali. L'Osservatorio precisa che finora però nessun combattente siriano è stato trasferito al fronte ucraino dai rappresentanti militari russi. "Finora si sono iscritti alle liste di arruolamento più di 40mila combattenti", ha affermato l'Osservatorio, sostenendo che questi non sono "volontari" bensì si sono iscritti dietro promesse di ricevere "un salario e privilegi".

Iniziato il quarto round di negoziati Mosca-Kiev 11.15

Iniziato il quarto round di negoziati tra Ucraina e Russia, questa volta in videoconferenza. Lo ha annunciato con una foto il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e membro del team negoziale Podolyak.

Programmati per oggi 10 corridoi umanitari 10.47

Kiev e Mosca hanno negoziato 10 corridoi umanitari, che dovrebbero aprirsi oggi: 7 nella regione di Kiev e 3 in quella di Luhansk. Lo riferisce il Kyiv Independent. Nessun corridoio è previsto per la città assediata di Mariupol. Numerosi i tentativi delle autorità ucraine di far arrivare un convoglio umanitario nella città.

Ucraina, Mariupol: salito a 2.500 morti il bilancio vittime 10.30

È salito a 2.500 il numero delle persone che hanno perso la vita a Mariupol, città portuale nel sud dell'assediata e bombardata dalle truppe russe, dall'inizio della guerra lo scorso 24 febbraio. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che i dati sono stati forniti dall'amministrazione comunale di Mariupol. Arestovych ha poi accusato la Russia di impedire l'arrivo degli aiuti in città.

Ucraina, Kuleba: "aiutateci ed eviterete guerra più grande" 10.20

"A coloro che all’ estero hanno paura di essere trascinati nella terza guerra mondiale l'Ucraina reagisce con successo. Abbiamo bisogno che ci aiutiate a combattere. Forniteci tutte le armi necessarie, applicate più sanzioni alla Russia e isolare completamente. Aiutate l'Ucraina a costringere Putin al fallimento ed eviterete una guerra più grande". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba

Kiev, intendiamo discutere di garanzie di sicurezza e ritiro delle truppe 10.11

Su Twitter, il consigliere del presidente, Mikhail Podolyak, ha scritto: "Quarto round di colloqui. Si discute di pace, cessate il fuoco, ritiro immediato di tutte le truppe e garanzie di sicurezza. Negoziato difficile. Nonostante la Russia sia consapevole dell'inutilità delle sue azioni aggressive, rimane nell'illusione che 19 giorni di violenza contro le pacifiche città strategia dell'Ucraina siano la giusta strategia".

Kiev, "Colpita fabbrica aeromobili Antonov, non aeroporto" 09.45

Fonti dell'amministrazione comunale di Kiev affermano che nel bombardamento russo di questa mattina non sarebbe stato colpito l'aeroporto Antonov, così come era stato precedentemente riportato, bensì una fabbrica di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell'aeroporto Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina. Lo scrive la Bbc.

Cina smentisce ipotesi di fornitura armi a Mosca: "Solo disinformazione Usa" 08.57

Le ricostruzioni diffuse dagli Usa sulla richiesta russa di armi e di altre forniture alla Cina "sono solo disinformazione" americana. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian.

Quarto round di colloqui: Mosca-Kiev da remoto e Usa-Cina a Roma 07.31

Previsti nella giornata di oggi i due nuovi round di colloqui: la trattativa tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev riprende in videoconferenza, mentre a Roma è in programma un vertice sull'Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan e Yang Jiechi, ex ministro degli Esteri e attuale consigliere di Stato.

