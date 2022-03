Guerra Russia Ucraina, gli Stati Uniti minacciano l'uso della bomba atomica

Guerra Russia-Ucraina, Biden: "Sì alle armi nucleari in circostanze estreme"

Il presidente degli Usa Joe Biden ha abbracciato l'idea di usare la minaccia del ricorso all'arma nucleare come deterrente all'uso di armi convenzionali, e non solo a quelle nucleari. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione americana. Pare che Washington aprirebbe all'ipotesi dell'affermazione del diritto del “first nuclear strike”, per cui il nucleare verrebbe usato anche in altre circostanze.

Durante la campagna presidenziale Biden aveva garantito che l'unico obiettivo dell'arsenale nucleare americano sarebbe in funzione di deterrente a un eventuale attacco nucleare nemico. Biden ha spiegato che le armi nucleari potrebbero essere usate anche in "circostanze estreme" nel caso di uso da parte della Russia di armi convenzionali, biologiche, chimiche e di attacchi cyber.

L'ipotesi che la dottrina del Patto Atlantico preveda una risposta nucleare solo come risposta a un attacco di questo tipo, ha innervosito i leader europei, convinti che questa opzione non rappresenti una misura troppo debole, non in grado di evitare un potenziale attacco convenzionale da parte della Russia.

