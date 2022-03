Ucraina, 007 uccidono loro negoziatore. Putin: "Sanzioni dichiarazione guerra"

Ucciso Denis Kireyev, banchiere di grande esperienza. Contro di lui prove e intercettazioni telefoniche

Le sanzioni che vengono imposte alla Russia sono come una dichiarazione di guerra, accusa il presidente russo, Vladimir Putin. "Molto di ciò che sta accadendo ora e di ciò a cui stiamo assistendo e di ciò che accadrà - ha detto Putin, citato dall'agenzia Interfax - è senza dubbio un modo per combattere contro la Russia. E queste sanzioni che ci vengono imposte sono come una dichiarazione di guerra".

Le parole del capo del Cremlino arrivano mentre dall'Ucraina rimbalza la notizia sull'uccisione da paerte dei servizi segreti ucraini (Sbu) di un componente della squadra negoziale di Kiev, e che questa settimana ha partecipati agli incontri con la delegazione di Mosca, con l'accusa di tradimento. Secondo fonti del media di Kiev Ukrainska Pravda, l'uomo è stato ucciso durante un tentativo di arresto. La stessa fonte rivela che c'erano "forti prove" che stava divulgando informazioni a Mosca.

La notizia, che non ha avuto ancora una conferma ufficiale, e' stata diffusa anche dall'agenzia di stato ucraina Unian che rivela il nome del negoziatore accusato di essere una spia: si tratta di Denis Kireyev, un banchiere di grande esperienza. Secondo queste fonti, i servizi ucraini (Sbu) avevano prove del tradimento di Kireev, comprese sue intercettazioni telefoniche.

Dal 2006 al 2008, Kireev ha lavorato presso SCM Finance, dove ha ricoperto la carica di vicedirettore generale. Ha poi lavorato per l'azienda austriaca GROUP SLAV AG Klyuyev. Dal 2006 al 2012 e' stato anche componente del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank. Dal 2010 al 2014, in quota Klyuyev, ha ricoperto la carica di Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.

Il sindaco di Mariupol denuncia che "è impossibile evacuare i civili. Russi non rispettano la tregua"

Mentre l’esercito russo avanza verso un'altra centrale nucleare ucraina, la seconda più grande del Paese a Yuzhnoukrainsk, nella regione di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale, il ministero della Difesa rdi Mosca ha annunciato la tregua per aprire corridoi umanitari. "Oggi, 5 marzo, si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino ora di Mosca e corridoi umanitari sono aperti per l'uscita di civili da Mariupol e Volnovakha", ha affermato il ministero russo della Difesa, secondo la Tass.

Mariupol è una città strategica nel sud del Paese, la cui conquista permetterebbe ai russi di creare un corridoio fra la Crimea e i territori separatisti in Ucraina. Da Volnovakha, che e' invece una cittadina di 20 mila abitanti a poca distanza da Donetsk, praticamente rasa al suolo dai bombardamenti russi, non ci sono ancora novita' sulle modalita' della tregua. Questi corridoi umanitari, se di fatto saranno implementati, rappresenterebbero il primo risultato dei colloqui fra russi e ucraini, che questo week-end dovrebbero arrivare al loro terzo round.

Le autorità municipali di Mariupol affermano che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato. L'evacuazione che sarebbe dovuta cominciare questa mattina "e' stata rinviata per motivi di sicurezza" perche' le forze russe "continuano a bombardare Mariupol e dintorni" scrive su Telegram la municipalita'. Sono oltre 200 mila le persone che saranno evacuate dalla citta' ucraina sul mare d'Azov e piu' di 15mila da Volnovakha lungo i corridoi umanitari, stando alla vicepremier ucraina Irina Vereshchuk, scrive la Tass che cita il canale Tv Ukraine 24.

"La situazione oggi a Mariupol e' la stessa dei giorni scorsi. Questa notte i bombardamenti sono stati piu' intensi e ravvicinati. Ieri abbiamo raccolto neve e acqua piovana per avere un po' di acqua", e' la drammatica testimonianza di un membro dello staff di Medici senza Frontiere da un rifugio nella citta' di Mariupol.

"Abbiamo cercato di prendere l'acqua nei punti di distribuzione ma la coda era enorme. Volevamo anche avere del pane ma non sono chiari gli orari e i luoghi di distribuzione. Secondo alcuni racconti, diversi negozi di alimentari sono stati distrutti dai missili e i beni rimanenti sono stati presi dalle persone in disperato bisogno. Non c'e' ancora elettricita', acqua, riscaldamento e la connessione per i telefoni cellulari. Nessuno ha ancora sentito parlare di evacuazione. Le farmacie hanno finito le medicine".

