Guerra Russia Ucraina, Mosca: lista sanzioni vs l'Occidente. Bombe su moschea

Ucraina: Mosca, lista di sanzioni contro gli Stati Uniti è pronta

"Le liste delle sanzioni russe contro gli Stati Uniti è pronta", ha spiegato Sergei Ryabkov, vice ministro degli esteri della Russia. Lo riporta la Tass

Ucraina: Mosca, sanzioni potrebbero causare caduta Iss

Le sanzioni occidentali introdotte contro la Russia potrebbero causare la caduta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo ha affermato Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che ha chiesto la revoca delle misure. Rogozin ha affermato che le operazioni delle navicelle russe che riforniscono la Iss sara' interrotta dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione, che serve, tra l'altro, a correggere l'orbita della struttura. Di conseguenza, cio' potrebbe causare "l'ammaraggio o l'atterraggio" dell'Iss, che pesa 500 tonnellate.

Ucraina: Ryabkov, "Occidente ha dichiarato guerra economica"

L'Occidente ha "francamente" dichiarato una Guerra economica alla Russia: lo ha detto vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov.

Ucraina: Kiev, bombardata moschea con 80 civili a Mariupol

Una moschea che ospita 80 civili, compresi alcuni turchi, e' stata bombardata a Mariupol. Lo ha riferito il ministro degli Esteri ucraino. "La moschea del sultano Solimano il Magnifico e di sua moglie Roxolana a Mariupol e' stata bombardata da invasori russi", riferisce il ministero, "piu' di 80 tra adulti e bambini si stanno rifugiando li', compresi cittadini turchi". Il ministero non ha specificato quando sia avvenuto il bombardamento ma alcuni utenti turchi di Twitter hanno iniziato a diffondere informazioni al proposito gia' ieri sera.

Ucraina: in fuga da Kiev, nuova vita a Catania di mamma e figli

Gli occhi chiari, verdi e il mascara sul viso per le lacrime versate poco prima. Irina ha 31 anni, ma ne dimostra non piu' di 20. E' bellissima: bionda, 1 metro e 80 con le scarpe da ginnastica, consumate dai chilometri percorsi. Con se' ha i suoi due figli di 9 e 10 anni. Sono tra i primi ucraini ad arrivare a Catania. La ragazza si presenta al centro della Comunita' di Sant'Egidio in via Castello Ursino: cerca cibo per lei e per i suoi figli. "Siamo fuggiti dall'Ucraina, non abbiamo piu' nulla. Stanno bombardando tutto", racconta la 31enne prima di scoppiare a piangere.

Ucraina: in fiamme depositi di carburante vicino Kiev

Due depositi di carburante nei dintorni di Kiev, a Vasylkiv e a Kryachky, sono in fiamme dopo essere stati colpiti dai bombardamenti russi. Lo riferisce il Kyiv Independent. Sta bruciando, dopo essere stato colpito, anche un magazzino di cibi surgelati nel villaggio di Kryachky.

Ucraina: Mosca, distrutte 3.491 infrastrutture militari

L'esercito russo ha distrutto 3.491 infrastrutture militari in Ucraina dall'inizio della guerra. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. "L'offensiva in Ucraina continua su un vasto fronte", ha affermato Konashenkov.

Ucraina: Kiev, mobilitate truppe russe in Crimea e Donbass

La Russia ha iniziato a mobilitare le truppe in Donbass e Crimea e sta trasferendo a Ovest unita' militari dal centro e dall'Est del Paese per poter disporre di maggiori riserve. Lo riferisce il capo dell'intelligence militare Ucraina, Kyrylo Budanov, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ucraina: in corso riparazione linee elettriche Chernobyl

L'autorita' Ucraina per l'energia nucleare ha riferito all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) che i tecnici hanno iniziato la riparazione delle linee elettriche danneggiate della centrale di Chernobyl. Lo riferisce una nota dell'Aiea. L'alimentazione di energia fuori sito continua a non funzionare ed e' stato consegnato nuovo carburante per i generatori diesel, spiega la nota. La rotazione del personale non e' ancora avvenuta

Ucraina: bombardamenti a Mykolaiv, colpito ospedale

Le autorita' ucraine hanno accusato la Russia di aver danneggiato un ospedale oncologico e diversi edifici residenziali nella citta' meridionale di Mykolaiv con bombardamenti di artiglieria pesante. Il responsabile dell'ospedale, Maksim Beznosenko, ha detto che diverse centinaia di pazienti erano nel nosocomio durante l'attacco, ma che nessuno e' stato ucciso. L'assalto ha danneggiato l'edificio e fatto saltare le finestre.

Ucraina: Zelensky a madri russe, non mandate figli in guerra

"Voglio dire ancora una volta alle madri dei soldati russi, specialmente le madri dei coscritti: non mandate i vostri figli in guerra in un Paese straniero". E' l'appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video diffuso su Telegram. "Controllate dove e' vostro figlio. E se avete anche il piu' piccolo sospetto che sia stato mandato in guerra contro l'Ucraina, agite immediatamente per evitare che venga ucciso o catturato", aggiunge. "L'Ucraina non ha mai voluto questa terribile guerra e non la vuole. Ma si difendera' come necessario", conclude Zelensky.

Ucraina: Blinken, oligarchi non devono godere loro ricchezza

"Stiamo sanzionando gli oligarchi che sostengono l'ingiustificata guerra di Putin in Ucraina e mettendo nel mirino asset e beni di lusso che sono stati fatti uscire dalla Federazione russa per assicurarci che quanti stanno propagando questa guerra non possano godere facilmente della loro ricchezza mentre gli ucraini soffrono". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken.

