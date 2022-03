Guerra Russia Ucraina, Papa: in nome di Dio fermatevi, pensate ai bambini

"Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come giocattoli residui bellici... In nome dio Dio fermatevi!". Lo scrive Papa Francesco in un tweet sull'account Pontifex. Il messaggio, corredato dagli hashtag Preghiamo Insieme, Ucraina, Pace, nell'account in lingua inglese, e' anche nelle lingue ucraina e russa.

Ucraina: Parolin, pace non e' utopia, fare tutto per tregua

La Dottrina sociale della Chiesa "ha sempre riconosciuto la legittimita' della resistenza armata di fronte a un'aggressione. Credo pero' che di fronte a quanto sta accadendo sia indispensabile chiederci: stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere una tregua? Quella delle armi e' l'unica via percorribile rimasta?". E' quanto si domanda il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin in un'intervista ai media vaticani. "Capisco bene che queste parole, di fronte all'uccisione di donne e bambini, di fronte a milioni di sfollati, di fronte a un Paese che viene distrutto, possono suonare utopistiche. Ma la pace - sottolinea Parolin - non e' un'utopia, ci sono da salvare subito tante vite umane in pericolo! Per questo si avverte il bisogno di iniziative politico-diplomatiche di ampio respiro, che ottengano il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati per trovare una soluzione non violenta. La Santa Sede e' disposta a fare tutto cio' che e' possibile in questo senso".

