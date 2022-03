Ucraina, la guerra di Putin finirà entro dieci giorni. Le previsioni dell'ex generale americano Frederick Ben Hodges



L'aggressione di Vladimir Putin contro l'Ucraina va avanti ormai da tre settimane. E non è chiaro per quanto tempo il presidente russo continuerà ad attaccare l'Ucraina. Di recente, l'esercito di Putin sembrava voler circondare le principali città ucraine. In particolare, è stato intensificato l'attacco alla capitale Kiev. Tuttavia, l'invasione russa potrebbe presto fermarsi, come ha spiegato un ex generale degli Stati Uniti.

In un'intervista alla CNN, l'ex generale americano Frederick Ben Hodges ha affermato di immaginare che Putin dovrà porre fine alla sua guerra in Ucraina entro dieci giorni. Gli esperti militari Usa hanno citato come ragioni per la fine della guerra la mancanza di tempo, la mancanza di personale e la mancanza di munizioni. Hodges prevede anche problemi dopo la probabile cattura di Kiev da parte di Mosca. La capitale ucraina è una città molto grande e complessa.

Putin dovrebbe davvero deporrà le armi? Si chiede il sito di informazione tedesco www.news.de. Gli esperti militari della Nato ragionano sulle possibili conseguenze di un ritiro di Putin dall'Ucraina, senza escludere un possibile colpo di stato contro Putin a causa del pessimo morale delle truppe. Il generale Hodges ritiene che "quando la Russia raggiunge il punto in cui non sta più vincendo attivamente, perde, per così dire, da sola". A suo avviso, la Russia non è interessata a una guerra di logoramento di lungo termine.

Se l'Occidente continua a inviare aiuti militari agli ucraini e accelera le consegne di mezzi, che servono a distruggere l'artiglieria russa, i lanciarazzi e i siti missilistici - ha aggiunto il generale -, la fine della guerra potrebbe arrivare molto presto. "In realtà è una specie di gara per dare agli ucraini abbastanza rifornimenti per sopravvivere alla Russia fino a quando Mosca non raggiungerà il suo apice. La mia ipotesi è che sarà tra circa 10 giorni a meno che non accada qualcosa di radicalmente diverso".

Leggi anche: