Zelensky apre alla pace ma a Mosca non basta la Crimea. Nuove battaglie a Sud

Guerra Ucraina, esplosioni nella notte in Transnistria nella zona vicino al villaggio di Varancau

La guerra in Ucraina continua a essere al centro della cronaca: qui di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Quattro esplosioni hanno colpito oggi una zona vicino al villaggio di Varancau, in Transnistria: lo ha reso noto il ministero dell'Interno della regione separatista filorussa della Moldavia al confine con l'Ucraina, riporta Interfax. Almeno due droni hanno sorvolato una unita' militare a Varancau. Il mese scorso sono state lanciate granate contro il ministero per la Sicurezza statale dell'autoproclamata capitale della Transnistria, Tiraspol, e distrutte antenne di trasmissione della radio russa e colpita un'unita' militare vicino a Tiraspol.

Guerra Ucraina, combattimenti in sobborghi nel Sud del Paese

Scontri a fuoco con armi leggere sono in atto nei sobborghi della citta' di Severodonetsk, nel Donbass, tra i separatisti filo-russi dell'Ucraina orientale e unita' di Kiev che usano cecchini e droni. Lo riferisce la Bbc. La citta', che prima dell'invasione contava una popolazione di 100mila abitanti, sarebbe vicina all'accerchiamento. Vittime civili sono state segnalate sia nella citta' di Bakhmut, dopo un attacco missilistico su una zona residenziale, sia nel Donetsk. Distrutto nella notte da un bombardamento russo il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv. Lo ha reso noto il capo della comunita' di Zolochiv.

Guerra, Kiev conferma: 50 civili evacuati da Azovstal, anche bambini

Cinquanta tra donne, bambini e anziani sono stati evacuati dall'acciaieria di Azovstal oggi, ma non e' stato possibile raccogliere i residenti di Mariupol sulla via del ritorno vicino a Port City a causa della violazione del cessate il fuoco da parte dei russi. Lo ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Vereschuk citata da Interfax Ukraine. L'evacuazione continuera' domani, ha aggiunto. "Mi scuso sinceramente con la gente di Mariupol che ha aspettato invano gli autobus di evacuazione oggi. Domani dovremmo essere in grado di farlo. Ci riuniamo vicino a Port City alle 5 dl pomeriggio", ha affermato.

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Non ignorate le sirene in vista del 9 maggio". I russi sparano su una colonna auto

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia il suo messaggio su Telegram in vista del 9 maggio, giorno della Vittoria per la Russia che si teme possa celebrarlo quest'anno con azioni in Ucraina. "Chiedo a tutti i nostri cittadini, specie in questi giorni, di non ignorare le sirene antiaeree. Per favore, si tratta della tua vita, della vita dei tuoi figli". Le forze russe hanno sparato ieri su una colonna di 15 auto di civili in fuga da una citta' occupata da Mosca nella regione di Kharkiv (est), uccidendo almeno 4 persone: lo riporta l'agenzia Unian. Gli ucraini hanno respinto 8 attacchi russi e abbattuto 14 droni dell'esercito di Mosca e distrutti veicoli da combattimento.

Guerra Ucraina, la Nato: "Stiamo entrando in una fase decisiva"

Non manca poi l'appello del programma alimentare mondiale (Pam ) per la riapertura dei porti dell'Ucraina per scongiurare l'incombente minaccia di carestia: "I porti nella zona di Odessa, nel sud dell'Ucraina, devono essere riaperti con urgenza per evitare che la crisi globale della fame sfugga al controllo", si legge sul sito istituzionale del Pam. La guerra in Ucraina sta entrando in una "fase decisiva", ma la Nato non vede oggi una escalation tra Mosca e l'Alleanza Atlantica: lo ha detto il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, intervistato da Al Jazeera.

Leggi anche: