Guerra Ucraina, aerei russi con armi nucleari sui cieli della Svezia

​Aerei russi dotati di armi nucleari hanno violato lo spazio aereo svedese

Due aerei russi forse con armi nucleari il 2 marzo scorso hanno violato per circa un minuto lo spazio aereo svedese vicino a Gotland. La notizia è stata raccontata dal canale televisivo svedese TV4 citando l'Ukrainian Pravda.

L'aviazione svedese in queste settimane è in continua allerta vista la guerra in corso e ha notato che i piloti russi si stavano dirigendo a Gotland. A quel punto la Svezia ha fatto alzare in volo due caccia JAS 39 Gripen. Secondo le forze armate svedesi la violazione della Russia è stata intenzionale. "E' ovviamente del tutto inaccettabile”, aveva detto a caldo il ministro della Difesa, Peter Hultqvist, che si trovava sull'isola di Gotland al momento dell'ingresso dei jet russi. Un'azione che "porterà a una ferma risposta diplomatica dalla Svezia. La sovranità e il territorio svedesi devono sempre essere rispettati", le sue parole quando ancora non era trapelato che potessero avere a bordo testate nucleari.

Ucraina: Zelensky, Mosca ha parlato apertamente di possibile uso armi nucleari

"Nessuno può dire che nessuna parte del mondo sia al sicuro dalla contaminazione radioattiva che si verificherà se verranno utilizzate armi nucleari. Un Paese che sta usando il ricatto nucleare dovrebbe ricevere sanzioni che dimostrino che tale ricatto è distruttivo per il ricattatore", nel frattempo ha spiegato Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, in un video-discorso al Parlamento australiano.

