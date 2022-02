Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio. Zelensky: "Voglio armi, non la fuga"

Guerra Ucraina, battaglia su Kiev: respinto primo assalto

Le forze ucraine hanno annunciato di aver respinto un "attacco" notturno di soldati russi a una delle loro posizioni su Victory Avenue, una delle arterie principali di Kiev. "L'attacco è stato respinto", ha detto l'esercito ucraino in un messaggio sul suo account Facebook, senza fornire ulteriori dettagli sul luogo esatto dello scontro.

L'esercito ha poi pubblicato sul suo account una foto che mostra un grande nuvola di fumo che si alza in un'area urbana in piena notte. Dal centro della capitale, si sono sentite forti esplosioni. In un'altra dichiarazione, l'esercito ucraino ha ribadito che "pesanti combattimenti" si stanno tenendo a Vasylkiv, circa 30 chilometri a sud-ovest di Kiev, dove i russi stanno "cercando di sbarcare i paracadutisti".

Ucraina: Kiev, abbattuto cargo con parà a bordo

L'Ucraina sostiene di aver abbattuto un aereo russo Ilyushin Il-76 con paracadutisti a bordo nell'area di Vasilkov dove sono in corso pesanti combattimenti. Lo ha reso noto, secondo l'agenzia locale Unian, il comandante in capo delle forze armate ucraine che ha definito l'accaduto "una vendetta" per l'abbattimento di un aereo con paracadutisti ucraini all'aeroporto di Luhansk nel 2014.

Ucraina: Zelensky respinge invito Usa e dice"voglio munizioni"

Il governo degli Stati Uniti secondo fonti del Washington Post, avrebbe dato la disponibilità a evacuare da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se fosse necessario per non mettere in pericolo la sua incolumità.Ma il presidente ha rifiutato di andarsene: "La battaglia e' qui - avrebbe dichiarato secondo quanto riportato dall'Associated Press - ho bisogno di munizioni, non di un passaggio".

Ucraina: Zelensky, uccidono bimbi asilo perchè sono nazisti?

"Perchè uccidono i bambini ucraini negli orfanotrofi e negli asili nido. Che tipo di guerra e' quella contro i bambini dell'asilo? Anche i bambini sono neonazisti o soldati della Nato che minacciano la Russia?". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio al Paese.

Ucraina: invasione a CdS Onu.Russia isolata, Cina si astiene

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha votato una risoluzione che deplora l'invasione russa dell'Ucraina. La Russia ha posto il veto ma la Cina si è astenuta: è un colpo messo a segno dalla diplomazia occidentale che è riuscita a spingere Pechino a non allinearsi con la Russia. La risoluzione che chiede a Mosca di fermare immediatamente le operazioni militari ha ottenuto undici voti a favore, tre Paesi si sono astenuti (Cina, India ed Emirati Arabi Uniti) e uno ha votato contro, la Russia. Poiché la Russia ha il potere veto, la risoluzione non è passata.

