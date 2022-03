Guerra Ucraina, Canfora&co teorici del né-né. Tra i 5s scettici su Mariupol

Guerra Ucraina, da Canfora a Rovelli: i teorici del né con la Russia né con la Nato

Carlo Rovelli, Luciano Canfora, Alessandro Orsini... E altri. Tra filosofi e storici in molti non sono d'accordo con la posizione dell'Europa sulla guerra in Ucraina e sono convinti che si dovrebbe tenere un'equidistanza tra Mosca e Kiev. Scrive Repubblica: "Nei giorni scorsi il fisico Carlo Rovelli, l’autore di bestseller come Sette lezioni di fisica e Helgoland, ha postato sui propri profili social le immagini di città distrutte da altre guerre: nello Yemen, in Afghanistan, nell’ex Yugoslavia; indietro nella storia fino a Hiroshima e Dresda. Ha usato questo testo: «Un’immagine di Kiev devastata dai russi. Ah no, scusate, ho sbagliato, questo è lo Yemen, dove le bombe che cadono vengono mandate dal mio paese in Arabia Saudita: 300mila persone uccise in quella guerra, carestia, milioni di persone che soffrono terribilmente, ma non sono bianchi come noi, quindi perché dovremmo commuoverci per loro?»".

Repubblica passa in rassegna i nomi di eminenti filosofi e storici che chiama "teorici del né-né" sulla guerra. Citando per esempio la filosofa Donatella Di Cesare e il sociologo Alessandro Orsini, il quale spiega a Repubblica che ci si dovrebbe "mettersi a un tavolo e trattare. Intanto l’Europa deve sapere che con l’invio di aiuti militari la guerra si prolungherà. Ci pentiremo di quel che stiamo facendo. Non ho simpatie per Putin, ma ci serve un mondo multipolare".

Repubblica cita l'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno di Luciano Canfora. "È di fatto una guerra tra Russia e Nato, afferma. E cita, a sostegno della sua tesi, due figure diversissime tra loro, come Bernie Sanders e l’ex capo di Gladio Paolo Inzerilli, secondo i quali la Nato, con la sua espansione, ha di fatto provocato il conflitto".

Guerra in Ucraina, Lorenzoni (M5s): "Bombe su Mariupol? Perché dovrei credere a Kiev e non a Mosca?"

Intanto, nel Movimento Cinque Stelle c'è chi non crede alla versione ufficiale di quanto si racconta. Per esempio sulle bombe sull'ospedale di Mariupol. Tra questi Gabriele Lorenzoni, che è stato intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. "Noi dovremmo abituarci a sentire anche la versione degli altri, i russi. In Italia, la narrazione è a senso unico. Da una parte i buoni, dall’altra i cattivi" dice Lorenzoni, che poi dice a Roncone: "Ma è possibile che voi giornalisti abbocchiate a tutto? Come per la storia dell’ospedale di Mariupol. Mentre voi vi indignavate, raccontando che fosse pieno di donne incinte e neonati, io mi sono andato a vedere i comunicati dei russi. E sa cosa dicevano? Che l’ospedale era stato evacuato e che, quando è stato bombardato, al suo interno c’erano solo militari".

Il giornalista del Corriere a Lorenzone se lui crede alla versione russa: "Scusi: ma perché dovrei credere alla versione ucraina, e non a quella russa?". Roncone chiede conto delle immagini e delle foto: "Ah, le foto: non è curioso che sul posto siano subito giunti dei fotografi? Infatti poi la foto di quella blogger e modella incinta ha fatto il giro del mondo...".

