Il capo della Cia: "Putin adesso è disperato. Potrebbe usare la bomba atomica"

Guerra Russia Ucraina, "Biden adesso è profondamente preoccupato"

Il capo della Cia avvisa il mondo: "Putin potrebbe decidere di sganciare la bomba atomica". Le battute d'arresto della Russia durante la sua invasione dell'Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della Cia William Burns. "Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d'arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa", ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo.

"Ovviamente - ha aggiunto - siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile". Il bollettino di guerra: almeno 503 civili sono stati uccisi nella regione orientale ucraina di Kharkiv dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha riferito il governatore locale, Oleg Synegubov, aggiungendo che tra le vittime ci sono 24 bambini. "Questa è una popolazione civile innocente, non li perdoneremo mai", ha scritto su Telegram Synegubov.

Leggi anche: