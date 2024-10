"Imminente attacco missilistico dell'Iran su Israele". La Casa Bianca avverte Netanyahu

La Casa Bianca avverte Netanyahu: "Imminente attacco missilistico dell'Iran su Israele

"Gli Stati Uniti hanno indicazioni che l'Iran si sta preparando a un imminente lancio di un missile balistico contro Israele". Lo scrive Axios, citando una fonte della Casa Bianca.

Idf: “Allertati da Usa, attacco Iran missilistico avrà conseguenze”

"I nostri alleati americani ci hanno allertato sul fatto che hanno indicazioni di un imminente attacco missilistico da parte dell'Iran contro lo Stato di Israele". Lo ha detto ai giornalisti il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, assicurando che "qualsiasi attacco iraniano avrà delle conseguenze". Al momento, ha precisato, "non abbiamo identificato una minaccia aerea immediata".

Secondo Axios, che cita un funzionario israeliano, l'allarme sul possibile attacco iraniano, che potrebbe avvenire nelle prossime 12 ore, è arrivato a Tel Aviv verso mezzogiorno, ora locale. "Stiamo sostenendo attivamente i preparativi per difendere Israele da questo attacco", ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca citato dal New York Times, affermando che "un attacco militare diretto dell'Iran contro Israele avrà gravi conseguenze" per Teheran.

Il 13 aprile scorso, per rappresaglia contro un raid a Damasco che aveva colpito l'edificio del consolato iraniano nella capitale siriana uccidendo 16 persone, tra cui un importante generale dei Pasdaran, Mohammed Reza Zahedi, l'Iran aveva lanciato un attacco con missili e droni contro Israele, oltre il 90% dei quali intercettati grazie all'aiuto degli alleati.

Netanyahu: “Campagna contro asse del male Iran, stiamo uniti in giorni difficili”

"Siamo nel mezzo di una campagna contro l'asse del male iraniano. Dobbiamo restare uniti. Resisteremo insieme nei giorni difficili che ci attendono". Così in un breve video il premier israeliano Benjamin Netayahu, poche ore dopo l'annuncio dell'avvio di incursioni di terra in Libano.