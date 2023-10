Israele, capo di Hamas in Libano: "Iran con noi, il conflitto si allargherà"

Guerra Israele, il capo di Hamas in Libano avverte: "L'Iran è con noi"

"Ci sono chance reali" che il conflitto si allarghi oltre Gaza. "L’America vuole la guerra. Vogliono finire Hamas per finire la causa palestinese, così la normalizzazione va avanti e Israele diventa il poliziotto del Medio Oriente. Questo voleva dire Netanyahu con “cambierò il Medio Oriente”. Ma i palestinesi combatteranno. E se gli americani si uniscono agli attacchi contro di noi, l’Asse della Resistenza reagirà". A parlare in questi termini, in un'intervista a 'Repubblica', è Osama Hamdan, uno dei quattro alti funzionari di Hamas in Libano.

Quanto al ruolo di Teheran, Hamdan spiega che "l’Iran sostiene la causa palestinese da 40 anni e sta portando il suo supporto a un livello superiore". Una soluzione alla questione palestinese per Hamdan implica di "parlare della fine dell’occupazione. Non provate a convincerci a riconoscere Israele perché l’autorità palestinese l’ha fatto e cosa ne è venuto? Nulla. Implementate le risoluzioni internazionali, respingete indietro gli israeliani".

E alla domanda se Hamas voglia cancellare Israele, risponde: "C’è una differenza tra lo Stato di Israele e gli ebrei. Noi crediamo che lo Stato di Israele, come Stato, non è accettabile, sono occupanti. Gli ebrei hanno il loro diritto di essere ebrei. Ma la terra era Palestina e sarà Palestina. Non stiamo parlando di eliminare le persone, ma di smantellare lo Stato di Israele. Vogliamo uno Stato palestinese. E non siamo noi a dover trovare una soluzione per gli occupanti".