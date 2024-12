Jay-Z, la "Celebrity A" accusata di aver stuprato una 13enne e quella amicizia pericolosa con P.Diddy

Sarebbe dunque Shawn Carter, meglio noto come Jay-Z, la misteriosa "Celebrity A" accusata da una donna di essere stata stuprata da lui e da P.Diddy durante un afterparty successivo agli MTV Video Music Awards nel settembre del 2000. All'epoca la donna aveva appena 13 anni.

Accusa gravissima e che si ricollega all'indagine che da ottobre ha travolto il rapper e produttore Sean Combs, conosciuto in passato anche come Puff Daddy. Come è emerso, in attesa del processo che inizierà nella primavera del 2025, Diddy sarebbe stato l'organizzatore di famigerati party ai quali avrebbero preso parte nomi di spicco dello show-biz statunitense. Feste estreme e che spesso secondo le accuse culminavano in abusi sessuali con vittime donne e uomini invitati a partecipare a questi eventi esclusivi.

L'immagine sui social che colloca Jay-Z nel contesto delle feste di P.Diddy

Subito in molti si erano chiesti se Jay-Z e la moglie Beyoncè, autentica royal couple dell'hip-hop (fidanzati nel 2002, sposati sei anni dopo), potessero non essere a conoscenza delle abitudini di Diddy, amico in particolare di Jay-Z, al quale lo legano anche rapporti professionali di lunghissima data, essendo i due tra i principali esponenti dell'East Coast. Dalle accuse emerse domenica 8 dicembre sembra dunque che la coppia non solo sapesse, ma - almeno per quanto riguarda Jay-Z - prendesse anche parte a queste feste. C'è una immagine in particolare che sta circolando sui social. L'ha pubblicata Collin Rugg sulla piattaforma X. Si vedono Jay-Z in t-shirt rossa, ed altre celebrities come Jennifer Lopez, Ben Stiller, Fred Durst, Ice T, Eminem e Dr. Dre. Non è chiaro a quando risalga l'immagine, attualmente non più disponibile sulla bacheca del giornalista, e se faccia riferimento proprio all'evento durante il quale sarebbe avvenuta la violenza. Ma colloca quantomeno Jay-Z nel contesto di una delle feste dell'amico P.Diddy.

La grave accusa di stupro da parte di una donna che aveva 13 anni

Il resto è naturalmente ad oggi tutto da dimostrare. La denuncia originale, presentata nell’ottobre 2023 presso il Tribunale del Distretto Sud di New York, non nominava Jay-Z come imputato. Tony Buzbee è l'avvocato che rappresenta la donna. E sostiene di aver cercato una mediazione confidenziale prima di procedere legalmente. Jay-Z ha reagito presentando una controquerela contro Buzbee. Secondo la denuncia, la ragazza sarebbe stata portata alla festa da un autista che l'avrebbe descritta come "adatta" a ciò che Diddy cercava. Durante la serata, dopo aver bevuto un drink che l’avrebbe fatta sentire stordita, la giovane si sarebbe stesa su un letto, dove sarebbe stata successivamente aggredita. Oltre a P.Diddy, sarebbe stata presente una terza persona, menzionata come "Celebrity B".

Jay-Z nega ogni accusa: la replica integrale

Questa la replica di Jay-Z, pubblicata anche sui social media.





"Il mio avvocato ha ricevuto un tentativo di ricatto da un “avvocato” di nome Tony Buzbee. Secondo i suoi calcoli, la natura di queste accuse e l'attenzione dell'opinione pubblica mi avrebbero spinto a patteggiare. No, signore, ha avuto l'effetto opposto! Mi ha fatto venire voglia di smascherarla per la frode che è in modo MOLTO pubblico. Quindi no, non le darò UN SOLO PENNY!!!

Queste accuse sono così terribili che la invito a presentare una denuncia penale, non civile!!! Chiunque commetta un tale crimine contro un minore dovrebbe essere rinchiuso, non è d'accordo?

Queste presunte vittime meriterebbero vera giustizia se così fosse. Questo avvocato, su cui ho fatto un po' di ricerche, sembra avere uno schema per questo tipo di teatrini!

Non ho idea di come sia arrivato a essere un essere umano così deplorevole, signor Buzbee, ma le assicuro che ho visto persone così molte volte e sono più che preparato a trattare con quelli come lei. Lei dice di essere un marine? I marine sono noti per il loro valore, lei non ha né onore né dignità.

Il mio unico dolore è per la mia famiglia. Mia moglie e io dovremo prendere da parte i nostri figli, uno dei quali ha un'età in cui i suoi amici vedranno sicuramente la stampa e faranno domande sulla natura di queste affermazioni, e spiegare la crudeltà e l'avidità delle persone. Piango per questa ennesima perdita di innocenza. I bambini non dovrebbero subire queste cose alla loro giovane età. È ingiusto dover cercare di comprendere gradi inspiegabili di malvagità destinati a distruggere le famiglie e lo spirito umano.

Il mio cuore e il mio sostegno vanno alle vere vittime nel mondo. Avete commesso un terribile errore di valutazione pensando che tutte le “celebrità” siano uguali. Non appartengo al vostro mondo. Sono un giovane uomo che è riuscito a uscire dal progetto di Brooklyn. Non facciamo questo tipo di giochi. Abbiamo codici molto severi e onore. Noi proteggiamo i bambini, mentre voi sembrate sfruttare le persone per scopi personali. Solo la vostra rete di teorici della cospirazione e falsi medici crederà alle affermazioni idiote che avete fatto contro di me e che, se non fosse per la gravità del danno ai bambini, sarebbero ridicole".