Jen Psaki, la portavoce di Biden lascia la Casa Bianca: meglio la tv

Jen Psaki lascia Biden e la Casa Bianca: condurrà uno show su Peacock

Jen Psaki, diventata in queste settimane la voce e il volto degli Stati Uniti nel conflitto ucraino, lascerà la Casa Bianca nelle prossime settimane per andare a lavorare con il network progressista Msnbc. Lo rivela il sito Axios, specificando che per il quanto il contratto non sia stato ancora firmato, Psaki ha già informato la Casa Bianca della sua prossima uscita - che dovrebbe avvenire a maggio - e del suo prossimo incarico televisivo.

Ora sono in corso delle consultazioni con l'ufficio legale della Casa Bianca, precisano ancora le fonti, per garantire che il processo rispetti le regole etiche imposte ai dipendenti pubblici. Secondo Axios, Psaki dovrà condurre uno show su Peacock, la piattaforma streaming di Msnbc, e parteciperà ad altri show dell'emittente.

Jen Psaki, da Obama a Biden e ora lo show su Msnbc

Interpellata dalla Cnn, la Casa Bianca ha detto: "Jen è qui e lavora sodo ogni giorno per il presidente per rispondere alle vostre domane ed è questo il suo focus". Prima di diventare portavoce di Biden, Psaki ha lavorato nell'amministrazione Obama come direttore della comunicazione e portavoce del dipartimento di Stato.

Leggi anche: