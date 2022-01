Joe Biden, che gaffe in tv: chiama "figlio di p." un giornalista di Fox News!

L'insulto a Peter Doocy non è un caso isolato



Ennesima gaffe di Joe Biden: il presidente degli Stati Uniti è stato beccato dalle telecamere mentre dava dello “stupido figlio di p…” a un giornalista di Fox News.

Biden just called a journalist " A stupid son of a Bitch"

Isak/Mercy aigbe/ Sevilla/Biden/Martial/Comoros/ pic.twitter.com/ZarXRhnEGz — Isaac Philip (@Isaac__philip) January 25, 2022

L’ennesimo inciampo mediatico di Biden si è verificato durante la conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca, a seguito del summit sull’inflazione, che per i cittadini americani sta comportando onerosi aumenti dei prezzi. Sebbene molti cronisti presenti volessero fare domande sulla crisi diplomatica con la Russia e il rischio di guerra in Ucraina, Biden ha ignorato i temi non pertinenti all’inconto.

Peter Doocy di Fox News ha quindi rivolto al presidente una domanda pertinente e solo lievemente provocatoria: “Risponderà a domande sull’inflazione? Pensa che l’inflazione sia un problema in vista delle elezioni di midterm?”. Il presidente prima gli ha risposto con sarcasmo: “È una grande risorsa: più inflazione!” e poi, evidentemente non sapendo di avere ancora il microfono aperto, ha aggiunto “Che stupido figlio di p…”.

Non è il primo scontro tra Biden e Doocy, che ebbero un forte diverbio lo scorso agosto, dopo la ritirata degli Stati Uniti dall’Afghanistan e l’attacco dei talebani all’aeroporto di Kabul. La settimana scorsa, Biden aveva definito “stupida” la domanda di un’altra giornalista di Fox News, Jacqui Heinrich, sul rapporto con Putin e la Russia.

Per quanto Fox News abbia notoriamente una linea editoriale conservatrice e quindi non del tutto amichevole nei confronti di Biden, anche dal fronte democratico si polemizza per l’atteggiamento di un presidente che aveva promesso di riportare “civiltà” alla Casa Bianca dopo gli anni turbolenti dell’era-Trump, minacciando di cacciare “all’istante” chi avesse mancato di rispetto a colleghi e interlocutori.

