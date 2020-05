Joe Biden risponde alle accuse di abuso sessuale di Tara Reade

E finalmente Joe Biden è intervenuto in prima persona sulle accuse di ’sexual arrassment’ di una sua collaboratrice al Senato.

Tara Reade lo aveva infatti ufficialmente accusato di averla ‘assaltata sessualmente’ nel lontano 1993. E questa accusa è rimasta sospesa sulla testa del candidato Presidente come una spada di Damocle.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla MSNBC Biden ha rotto il silenzio. Anche perché la pressione all’interno del Partito e i rumors esterni rischiavano di andare fuori controllo.

Biden è stato intervistato dalla copresentatrice del programma politico della mattina, Mika Brzezinski, abile a gestire la delicata intervista con l’ex vicepresidente.

Dopo essersi scusata con i telespettatori per il linguaggio crudo che sarebbe stato usato, necessario per non lasciare spazio a dubbi, la Brzezinski ha chiesto ha Biden se fosse vero che nel 1993 ‘ al Senato lei costrinse la Reade contro la parete, le mise una mano sotto la gonna e la penetrò con le dita? Per favore puo’ dire al popolo americano se abusò sessualmente di Tara Reade?’.

Biden risponde alla accuse di 'abuso sessuale' di una sua collaboratrice nel lontano 1993

Immediata la risposta di Biden ‘ no, non è certo, è assolutamente falso, non è mai successo’.

Biden ha poi aggiunto ‘di essere consapevole della responsabilità di essere ‘voce, difensore e leader di un cambio di cultura appena cominciato e lontano da essere concluso, ed è anche per questo che ho deciso di affrontare questo confronto’.

Molte le organizzazioni di difesa delle donne avevano chiesto una spiegazione ufficiale.

Dal divano della sua casa dove ha rilasciato l’intervista Biden ha anche sottolineato che ‘tutte le donne che fanno queste tipo di accuse devono essere trattate con rispetto e dignità e soprattutto ascoltate, ma deve essere altrettanto possibile che le stesse accuse siano oggetto di investigazione e valutazione’.

Tara Reade ha lavorato al Senato con Biden dal dicembre 1992 all’agosto 1993. Purtroppo quest’accusa, tutta da provare, non è la prima. Altre donne hanno accusato Biden di baci, abbracci e toccamenti inappropriati.

Biden ha poi detto che’ i media dovrebbero approfondire questa vicenda che è ritornata a galla , improvvisamente, dopo 27 anni. ‘Non lo capisco ha detto il 77enne senatore-tiene tutti i diritti di farlo però io tengo il diritto di chiederglielo guardandola dritto negli occhi’.

Biden ha inoltre chiesto che si controllino gli Archivi Nazionali per vedere se esistano denunce di questo tipo a suo carico in quell’epoca.

Dal canto suo la Reade ha chiesto che vengano resi pubblici i registri del Senato custoditi nell’Università del Delaware sopra il senatore. I documenti ora, come rivelato dalla giornalista che ha intervistato Biden, sono secretati e saranno resi pubblici soltanto quando finirà la carriera politica di Biden.

Concludendo la difficile intervista Biden ha detto che ‘ è consapevole che lo staff di Trump userà in campagna queste accuse anche se proprio lui è passato attraverso analoghe situazioni. Però come candidato alla presidenza devo rendere conto al popolo americano. Abbiamo vissuto già troppo tempo con un Presidente che non si crede responsabile di fronte a nessuno e che non si assume alcuna responsabilità. Io non sono così’.

