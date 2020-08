Kiribati, ambasciatore cinese cammina sulle schiene dei residenti: è polemica

Ha scatenato polemiche la fotografia dell'ambasciatore cinese alle Kiribati, Tang Songgen, che appena sceso dall’aereo, in visita in un’isola locale, cammina sulle schiene dei residenti locali, anche ragazzi, stessi per terra.

Lo scatto ha fatto il giro del mondo, ampiamente rilanciato sui social e dai media, interpretato come la prova emblematica e inconfutabile della crescente influenza geopolitica della Cina nell’area del Pacifico. Tra i primi a commentare la scena, il rappresentante Usa in cinque isole del Pacifico, il comandante Constantine Panayiotou, criticando il “comportamento inaccettabile per un ambasciatore, in qualunque Paese del mondo si trovi”. Alcuni osservatori hanno poi sottolineato che l’inno nazionale delle Kiribati è intitolato "Teirake Kaini Kiribati", che significa “Alzati, Kiribati”.

"Nessuna offesa", hanno replicato le autorità della Marakei Island, dove l’ambasciatore cinese è atterrato: in suo onore è stata soltanto attuata una pratica parte integrante di una tradizionale cerimonia di benvenuto rivolta ai visitatori stranieri. Di conseguenza non ci sarebbe nulla di offensivo nel gesto del diplomatico e, secondo i sostenitori dell’alleanza con Pechino, la foto in questione è stata “intenzionalmente mal interpretata”.

Con una decisione improvvisa e secondo alcuni controversa, lo scorso settembre il governo delle Kiribati ha cambiato la sua alleanza principale diplomatica, passando da Taipei a Pechino, nel contesto del duro braccio di ferro tra Taiwan e la Cina.