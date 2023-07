Russia, Putin firma la legge che vieta il cambio di sesso. Attacco ai trans

Diritti Lgbtq+, Putin contro i transessuali: il divieto di cambiare sesso è legge

Il presidente russo continua la linea dura contro la comunità Lgbtq+. Dopo la notizia del mese scorso sulla decisione del Cremlino di etichettare l’omosessualità come “malattia mentale”, ora arriva un’altra stangata ai diritti delle persone transgender.

Putin infatti ha firmato la legge che vieta la chirurgia per cambiare sesso o alterare il genere in Russia. L'unica deroga prevista riguarda le situazioni in cui è necessario per il trattamento di anomalie riscontrate alla nascita nei bambini. Il documento è consultabile online sul portale ufficiale russo, lo riporta l’agenzia Interfax.