Media Usa: Musk accusato di molestie. "Pagò una hostess in cambio di silenzio"

Media Usa: Musk accusato di molestie. Lui nega e si difende: "Articolo politicamente motivato"

Elon Musk, patron di Tesla e Space X, nonchè l'uomo più ricco al mondo, torna a far notizia. Dopo Twitter, dai media statunitensi arrivano accuse di molestia sessuale. Secondo un articolo pubblicato dal sito web statunitense Business Insider l'azienda aerospaziale fondata dal miliardario americano avrebbe corrisposto a un assistente di volo 250mila dollari per evitare una denuncia per molestie nel 2018.

La hostess, che ha lavorato come membro dell'equipaggio di cabina per la flotta di jet aziendali di SpaceX, ha accusato Musk di averle mostrato il pene, strofinandolo contro la sua gamba senza consenso. Musk poi avrebbe proposto di comprarle un cavallo in cambio di un massaggio erotico.

L'incidente, avvenuto nel 2016, è denunciato in una dichiarazione firmata da un'amica dell'assistente e preparata a sostegno della sua affermazione. Secondo la dichiarazione, l'assistente avrebbe confidato all'amica che dopo aver accettato il lavoro di assistente di volo, sarebbe stata incoraggiata a ottenere la licenza come massaggiatrice in modo da poter fare massaggi a Musk. Fu durante uno di questi massaggi in una cabina privata sul Gulfstream G650ER di Musk, disse all'amica, che Musk le fece una proposta.

Ma Musk nega di aver commesso molestie come riportato da Business Insider. "Se fossi incline alle molestie, questa difficilmente sarebbe la prima volta nella mia carriera che emergerebbe", afferma il magnate, con Business insider definendo l'articolo "politicamente motivato".

