Meloni, addio agli Orban di turno: asse con i grandi della Terra

La politica estera di Giorgia Meloni

Non si può dire che la Meloni non abbia le idee chiare in politica estera. Ha infatti sviluppato un piano ben preciso già da prima delle elezioni vincenti dello scorso settembre. Infatti, non dimentichiamolo, il centro – destra prima dello scoppio della guerra in Ucraina era molto vicino alla Russia e specificatamente a Putin. Lo era ideologicamente ed anche commercialmente. Salvini spesso era nella Piazza Rossa a Mosca e Berlusconi è amico intimo di Putin. Anche la Meloni coltivava amicizie in quell’area, ad esempio con Viktor Orban.

Ma quando -circa un anno prima delle elezioni anticipate- le è stato chiaro che il centro – destra aveva ottime possibilità di vittoria e che lei poteva fare il Primo ministro ha cambiato strategia. E cioè ha abbandonato le amicizie scomode, come quella con il leader ungherese, per altro molto vicino a Putin, ed ha abbracciato completamente una linea iperatlantica, di grande collaborazione con gli USA, anche se ora c’è il democratico Joe Biden e non più il repubblicano Donald Trump.

Si è allontanata dai leader più pericolosi, come appunto Orban, ma nel contempo ha intessuto relazioni privilegiate con altri leader conservatori, come lei. Ad esempio occorre ricordare gli ottimi rapporti con il premier indiano Narendra Modi sanciti da una visita ufficiale agli inizi di marzo scorso, in cui, tra l’altro, sono stati firmati importanti accordi commerciali e culturali tra l’Italia e l’India.

Dopo aver costruito un asse privilegiato con il colosso asiatico la Meloni ha puntato un altro bersaglio da 90, e cioè il Regno Unito del premier conservatore Rishi Sunak. La visita di questa settimana a Londra è stata infatti anch’essa ricca di accordi industriali, commerciali e culturali e sancisce una nuova alleanza tra l’Italia e il Regno Unito, proprio a ridosso dell’incoronazione del nuovo Re Carlo III e la data non è casuale.