Meloni alla Casa Bianca: ora "sleepy" Joe si fida solo di Giorgia in Italia

Meloni negli Usa da Biden: riconoscimento atlantico per il ruolo dell’Italia in politica estera

Giorgia Meloni esce dall’incontro con il presidente Usa Joe Biden sostanzialmente rinforzata ed evita qualche tranello in cui sarebbe potuta cadere. I temi trattati erano una sorta di corollario al vero significato dell’incontro e cioè il riconoscimento ufficiale alla leader italiana da parte dell’Uomo più potente del mondo, del suo ruolo personale e di quello dell’Italia nel quadro atlantico, che si legge in maniera elastica ed include anche e soprattutto la NATO.

Ma “quadro atlantico” non è solo un termine tecnico; rappresenta invece anche e forse soprattutto, un’”idea del mondo”, quella Occidentale, che è fatta di democrazia e valori condivisi. Essere “atlantici” significa un modo di vita che è risultato vincente nell’ultimo secolo. Dietro si porta naturalmente il capitalismo con i suoi meriti e i suoi problemi che tuttavia si è rivelato l’unico modello funzionante per distribuire benessere.

Winston Churchill, nell’ormai celebre discorso pronunciato alla camera dei Comuni nel novembre 1947, ebbe a dire: “La democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora”. Un ossimoro che ha però in sé una forza di illuminazione deflagrante. La democrazia non funziona, ma è pur sempre meglio di tutto il resto, diceva lo statista inglese. E di questo dovremmo tenere presente quando la critichiamo.

Gli USA sono la “democrazia” per antonomasia e quella che si sta combattendo nel mondo è una lotta valoriale. L’Occidente non crede nella violenza come strumento principe di governo. Crede invece appunto nella democrazia, e nella costruzione del consenso. Biden ritiene la Meloni un cardine strategico su cui è innestata la difesa dell’Ucraina. E questo perché il Presidente Usa sa benissimo che la leader di FdI è garante del supporto della sua coalizione all’Occidente.