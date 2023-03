Migranti, schiaffo a Crosetto dall'Ue: "Wagner? Tema accessorio"

Migranti: Ue, Wagner tema accessorio; lavorare a cause vere

"Wagner o non Wagner, questo e' un fattore accessorio, la causa alla radice della migrazione e' che la gente si sposta per avere una vita migliore, scappare dalla guerra e dalle persecuzioni. Dobbiamo lavorare sia con i Paesi d'origine che con quelli di transito". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, rispondendo a una domanda sul potenziale coinvolgimento della milizia russa Wagner nell'aumento dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo. "Perdere tempo su ragioni accessorie alle cause alla radice" della migrazione "non credo ci serva molto", ha aggiunto Schinas minimizzando l'impatto di fattori come la presenza del gruppo Wagner nei Paesi d'origine.

Migranti: Ferrandino (Az-Iv), allarme Crosetto e' serio

"Il ruolo della brigata Wagner nella gestione degli sbarchi, ipotizzata dal ministro Crosetto irrisa da Salvini solo un anno fa, ed oggi da molti esponenti della sinistra, non e' uno scherzo ma un allarme serio". Cosi' l'eurodeputato (Az-IV) Giosi Ferrandino. "Giorgia Meloni - aggiunge - non e' evidentemente all'altezza di governare un problema cosi' rilevante come quello dell'immigrazione- continua l'esponente del terzo polo- serve piu' che mai l'intervento decisivo dell'Europa. Ora che ha perso tutti i suoi slogan, la destra faccia il possibile per convincere l'Ue".