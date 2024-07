Morte Haniyeh, Usa: "Cessate il fuoco a Gaza imperativo". Qatar: "Per la pace servono partner seri"

Blinken: "Cessate il fuoco a Gaza 'imperativo'"

Dalla Russia al Qatar, la condanna dell'assassinio di Ismail Haniyeh e il timore di una pericolosa escalation. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affermato che il cessate il fuoco a Gaza è "imperativo" dopo l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh. Gli Stati Uniti non sono stati "informati" né "coinvolti" nell'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, afferma Blinken.

L'ala militare di Hamas a Gaza ha dichiarato che l'uccisione del capo politico della fazione Ismail Haniyeh a Teheran "porterà la battaglia a nuove dimensioni" e avrà "enormi conseguenze in tutta la regione".

"Un atto codardo e uno sviluppo pericoloso". Così il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l'uccisione del capo politico di Hamas, invitando "il popolo palestinese e le forze popolari all'unità, alla pazienza e alla fermezza di fronte all'occupazione israeliana".

Un funzionario iraniano ha dichiarato che "agenzie di sicurezza" della Repubblica islamica decideranno "la nostra strategia di risposta" all'assassinio di Haniyeh. La tv di Stato iraniana riferisce che l'uccisione di Ismail Haniyeh ritarderà di diversi mesi l'accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza e provocherà una rappresaglia da parte dei gruppi sostenuti dall'Iran nella regione. Lo riportano i media israeliani. Funzionari iraniani sottolineano che le dichiarazioni della televisione di Stato riflettono le opinioni del leader supremo Khamenei e del governo.

Khamenei: "Israele affronterà una punizione severa"

"Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh": lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei."Il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione", ha aggiunto la Guida Suprema in un messaggio di condoglianze. "Consideriamo la vendetta e la ricerca del sangue di Haniyeh, che è stato ucciso nel territorio dell'Iran, come un nostro dovere'.

Gallant: "Pronti ad ogni possibilità"

"Non vogliamo la guerra ma ci prepariamo a tutte le possibilità. Faremo il nostro lavoro a tutti i livelli". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Poi, facendo riferimento al raid su Beirut ha affermato: "L'esecuzione è stata mirata, di alta qualità e limitata".

Houthi: "L'assassinio di Haniyeh è un atroce crimine terroristico"

"Prendere di mira Ismail Haniyeh è un atroce crimine terroristico e una flagrante violazione delle leggi e dei valori ideali": lo ha detto il capo del comitato rivoluzionario supremo dei ribelli Houthi dello Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, commentando l'uccisione del leader di Hamas.

Qatar, l'uccisione di Haniyeh è una pericolosa escalation

Il Qatar ha condannato fermamente l'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran: lo ha affermato il ministero degli Esteri del Qatar in una nota, come riportano i media internazionali. Il ministero ha affermato che l'uccisione di Haniyeh rappresenta "una pericolosa escalation".

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha messo in dubbio il successo di una futura mediazione tra Israele e Hamas dopo l'uccisione del capo politico del gruppo palestinese, Ismail Haniyeh, a Teheran. "Gli omicidi politici e i continui attacchi ai civili a Gaza mentre i colloqui proseguono ci portano a chiederci: come può avere successo la mediazione quando una parte assassina il negoziatore dell'altra parte? La pace ha bisogno di partner seri", ha scritto su X lo sceicco Mohammed, che ha guidato gli sforzi di mediazione del Qatar.

Mosca: "Inaccettabile l'assassinio del leader di Hamas"

La Russia ha denunciato l'"inaccettabile assassinio politico" del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. "Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un'ulteriore escalation delle tensioni", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

Il Cremlino ha condannato l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh. "Condanniamo fermamente questo attacco, che ha portato alla morte del signor Haniyeh. Riteniamo che tali azioni siano dirette contro i tentativi di portare la pace nella regione e, cosa ancora più grave, potrebbero destabilizzare notevolmente la situazione già tesa", ha detto ai giornalisti il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta Interfax.

Turchia: "Vergognoso assassinio del leader di Hamas"

La Turchia ha condannato il "vergognoso assassinio" del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Condanniamo l'assassinio del leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che "questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale".

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato "il perfido assassinio" del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran, "atto a distruggere la causa palestinese". In un messaggio su X, il leader turco ha affermato che "con una posizione più forte del mondo islamico e dell'alleanza dell'umanità, il terrore inflitto da Israele alla nostra geografia, in particolare l'oppressione e il genocidio a Gaza, giungeranno sicuramente alla fine e la nostra regione e il nostro mondo troveranno pace". Secondo Erdogan, "la barbarie sionista non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi come ha fatto finora".