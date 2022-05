Mosca boccia il piano di pace italiano. Orban: no allo stop del petrolio russo

Guerra Russia Ucraina: Medvedev boccia il piano di pace dell'Italia

Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente russo, Dmitri Medvedev, ha criticato il piano di pace italiano per l'Ucraina affermando che "c'e' la sensazione che sia stato preparato non da diplomatici ma da politologi locali, che hanno letto dei giornali provinciali e operano soltanto sulla base delle notizie false ucraine". Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. "Se si devono proporre iniziative di pace allora dovrebbero basarsi su un approccio reale che deve rispecchiare lo stato delle cose. E un tale documento gia' da tempo e' stato proposto dalla Russia per la discussione", ha dichiarato Medvedev.

Poi Mosca aggiusta il tiro e dichiara che "la Russia non ha ancora preso conoscenza delle proposte dell'Italia sulla risoluzione della crisi in Ucraina e spera di riceverle presto attraverso i canali diplomatici per esaminarle, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa.

Guerra Russia Ucraina, Orban: no discussione su petrolio a vertice Ue

Il premier ungherese, Viktor Orban, si oppone alla discussione dell'embargo al petrolio russo al vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Ue che si terra' a Bruxelles il 30 e 31 maggio. "Discutere il pacchetto di sanzioni a livello di leader in assenza di un consenso sarebbe controproducente", ha scritto Orban in una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo quanto riporta il Financial Times. "Evidenzierebbe solo le nostre divisioni interne senza offrire una possibilita' realistica di risolvere le differenze. Pertanto, propongo di non affrontare questo problema al prossimo Consiglio europeo", ha evidenziato il premier ungherese.

Leggi anche: