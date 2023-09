Pelosi benedice Meloni l'atlantista ma sui diritti Lgbt frena: "Ha problemi"

Usa, Nancy Pelosi a Venezia: "Vincerà Biden. Meloni? Brava, ma ha problemi con i diritti Lgbtq+"

La speaker emerita della Camera Usa, l'83enne democratica Nancy Pelosi, è a Venezia nei giorni della Mostra del cinema come ospite d’onore della cerimonia di consegna di un premio alle eccellenze femminili nel mondo, i DVF awards. E per l'occasione si è concessa alla stampa, rispondendo anche a domande scomode.

Prima tra tutte quella sulla sua opinione su Donald Trump, che sembra volare nei sondaggi: "L’occasionale occupante della Casa Bianca è un pericolo per la democrazia. Il Partito Repubblicano è stato un grande partito in America. Ha fatto cose importanti per il nostro Paese e da lì sono nati ottimi leader. Adesso è diventato il culto di un delinquente. Non parlo mai male degli altri, ma questa è una tragedia". Pelosi, come riporta il Corriere della Sera, sa che c’è uno zoccolo duro della popolazione che continuerà a sostenere l’ex presidente, dice che è composto da persone "che negano i diritti delle donne e dei gay, e da antisemiti. Loro non li convinceremo mai. Invece, c’è un’altra parte che è impaurita dal futuro, dalla globalizzazione, dall’immigrazione. Sono preoccupazioni legittime che Joe Biden capisce. Vincerà, è un uomo saggio ed empatico, punta sulle donne, su una politica economica forte, sull’istruzione. Per chi dice che è troppo vecchio, ricordatevi che ha solo tre anni in più dell’altro". E poi: "Arriverà il momento in cui queste persone si renderanno conto di non volere né un imputato né un condannato come leader".