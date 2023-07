Kiev nella Nato, nodi sull'adesione. Stoltenberg: "Daremo un segnale positivo"

Nato, vertice storico a Vilinius. La giornata

Al via oggi a Vilnius il vertice Nato, presente anche la premier Meloni. Uno dei nodi principali è l'adesione di Kiev nell'Alleanza. Nel frattempo il presidente turco dà il suo via libera per la Svezia.

Kyrylo Budanov: l'Ucraina non ha "nulla a che fare" con la morte del comandante russo

L'Ucraina "non ha nulla a che fare" con la morte di Stanislav Rzhitsky, l'ex comandante di un sottomarino russo ucciso ieri a colpi di pistola a Krasnodar. Lo ha affermato il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov. "Sappiamo che le radici di quanto avvenuto ieri devono essere cercate all'interno della Russia stessa, dove cresce la protesta contro la guerra in Ucraina", afferma Budanov sul suo canale Telegram

Sergei Lavrov: misure preventive contro l'allargamento della Nato