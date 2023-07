Nato, Rimbambaiden fa la guerra sulla pelle degli europei

Vertice Nato, Biden in Europa

Oggi Rimbambaiden è a Londra per un composto bilaterale col Primo ministro britannico Rishi Sunak e un tè verde con sua maestà re Carlo III.

Al termine dei frizzanti convenevoli, completato lo scambio di doni, proseguirà per la Lituania per presenziare il vertice Nato, dove con la sinistra metterà sul tavolo le bombe a grappolo, e con la destra tirerà il freno a mano sull'ingresso dei beneficiari dei grappoli micidiali.

Non fa una piega: bastone, carotina, bastone, carotina, bastone, carotina.

Peccato che in mezzo ci siamo noi, quelli dell’Europa, o meglio, quel che resta dell'Europa, visto che di autonomamente deciso, in quest'angolo di mondo, ormai non c'è nemmeno più la misura della carta igienica.

Doppio sipario, please!