Nigeria, strage di cattolici: 50 morti. Commando entra in chiesa con i fucili

Nigeria, terroristi aprono il fuoco in chiesa: è un massacro

Strage in Nigeria, una chiesa cattolica è stata presa d'assalto un gruppo di terroristi. Il bilancio è drammatico. Un commando di uomini con armi ed esplosivi ha preso d'assalto una chiesa cattolica nel Sud-Ovest del Paese compiendo un massacro di fedeli, tra cui donne e bambini, nella domenica di Pentecoste. La messa era appena terminata nella chiesa di San Francesco Saverio a Owo, nello Stato di Ondo, quando il commando è entrato in azione. Secondo l'Associated Press, dopo aver sparato, i terroristi hanno fatto detonare degli esplosivi. Si temono almeno 50 morti: per ora, però, le autorità non hanno diffuso un bilancio ufficiale, né vi è stata una rivendicazione dell'attentato. In un primo momento, sembrava che gli assalitori avessero rapito un sacerdote e alcuni fedeli, versione poi smentita dalla diocesi di Ondo.

Raggiunto dalla notizia dell'attacco, Papa Francesco ha fatto sapere di pregare "per le vittime e per il Paese". Il Papa "ha appreso dell'attacco alla chiesa di Ondo, in Nigeria, e della morte di decine di fedeli, molti bambini, durante la celebrazione della Pentecoste", hanno fatto sapere fonti vaticane, "mentre si chiariscono i dettagli dell'accaduto, Papa Francesco prega per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa, e affida entrambi al Signore perché invii il suo Spirito a consolarli". Il presidente Muhammadu Buhari - all'ultimo anno del suo mandato e sotto accusa per non aver affrontato i problemi di sicurezza del Paese - ha condannato "l'efferata uccisione di fedeli" e ha promesso che "il male non vincerà". In una serie di tweet, il governatore dello Stato di Ondo, Rotimi Akeredolu, ha parlato di "attacco vile e satanico" a persone innocenti e ha fatto appello alla calma. "Gli aggressori saranno braccati e pagheranno per i loro crimini", ha assicurato Akeredolu.

