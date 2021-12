​Olimpiadi Pechino 2022, Usa pronti al boicottaggio diplomatico contro la Cina

Olimpiadi 2022, Usa annunceranno boicottaggio diplomatico ai Giochi di Pechino

L'amministrazione Biden annuncerà questa settimana il boicottaggio diplomatico dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino del prossimo anno, che non vedranno la partecipazione di alcun rappresentante del governo americano.

A renderlo noto è la Cnn, citando diverse fonti e spiegando che con questa mossa gli Stati Uniti invieranno un messaggio a livello internazionale alla Cina senza impedire la partecipazione ai Giochi degli atleti americani.

Olimpiadi Pechino 2022, Usa verso il boicottaggio alla Cina: dai diritti umani e alle pressioni militari su Taiwan

Un mese fa il presidente Joe Biden aveva spiegato che il boicottaggio diplomatico era "una misura che stiamo considerando" in risposta alla violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e a Hong Kong e alle pressioni militari cinesi su Taiwan.

Salva comunque la partecipazione degli atleti statunitensi alle Olimpiadi di Pechino. Gli americani non opteranno per un boicottaggio totale come accadde nel 1980 quando Jimmy Carter non mandò le 'squadre' maschili e femminili alle Olimpiadi di Mosca del 1980 (con risposta dell'Unione Sovietica quattro anni dopo ai Giochi di Los Angeles).

Cina, il caso della tennista Peng Shuai

La Cina in queste settimane è nella bufera anche per la tennista Peng Shuai, di cui si erano inizialmente perse le tracce dopo le accuse all'ex vicepremier Zhang Gaoli. La WTA (federazione professionistica del tennis femminile) ha deciso di cancellare dal calendario 2022 tutti i tornei in programma in Cina perché non ci sono certezze sulle condizioni della giocatrice (malgrado le rassicurazioni della tennista).