Orban: "Gli Usa vogliono sconfiggere la Russia, l'Ucraina il mezzo per farlo"

Ungheria, Orban: "Chiunque voglia la pace viene accusato di putinismo"

Viktor Orban affronta due temi di stretta attualità: la morte di Silvio Berlusconi e la guerra in Ucraina. Il premier ungherese dice la sua sul conflitto in corso, puntando il dito contro gli Stati Uniti e Biden. "Noi - spiega Orban a Libero - vogliamo la pace perché questo conflitto lo viviamo sulla nostra pelle. Ma le speranze per la pace sono poche. L’Occidente, ma io direi gli Usa, vogliono sconfiggere la Russia e considerano l’Ucraina un mezzo per farlo. In Europa, a parte noi, nessuno fiata, perché nessuno vuole sfidare Washington. Ma la maggioranza silenziosa la pensa come me e sono persuaso che l’atmosfera cambierà tra qualche mese. Intravedo i primi segnali". Viktor Orbán racconta a Libero la nascita della sua amicizia con Silvio Berlusconi, quando nel 1993 il futuro fondatore di Forza Italia invitò il premier ungherese a Milano per "rubargli il mestiere".

"Sulla guerra in Ucraina - prosegue Orban - la pensava in maniera molto simile a me. Se fosse un putiniano? Chiunque sulla guerra in Ucraina non la pensi come Biden viene tacciato di putinismo. Lo direbbero anche del Papa e non lo fanno solo per sacro rispetto. Berlusconi era un uomo di pace e aveva dei rapporti eccellenti con Putin. Se si fosse voluto, avrebbe potuto essere utilizzato come mediatore e sono certo che avrebbe trovato una strada diplomatica. E la pensava come me anche sull’Europa, che ha manovrato per farlo cadere perché non voleva sottostare alle regole tedesche e olandesi, che sono le sole che contano".