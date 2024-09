Pd, Decaro spinge per Fitto vicepresidente Ue: "Non è un sovranista, può far bene per l'Italia"

Ue, anche Decaro del Pd fa il tifo per Fitto: "In Europa può fare bene, lo conosco da una vita". Già a "La Piazza" l'ex sindaco di Bari aveva spianato la strada al ministro

Mancano ormai pochi giorni alla decisione finale di von der Leyen sui commissari europei e in particolare sui vicepresidenti esecutivi, argomento che tocca da vicino l'Italia, visto che il ministro Raffaele Fitto è in pole per ottenere la vicepresidenza con deleghe importanti come l'Economia e il Pnrr. Ma sul via libera al suo nome adesso comincia a muoversi anche l'opposizione. La segretaria del Pd Schlein ha aperto alla possibilità di votare a favore di Fitto: "Valuteremo le deleghe e poi decideremo". Ancora più esplicito è chi lo conosce da una vita, come l'eurodeputato del Pd ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro. Sul capitolo commissario italiano in Europa Decaro aveva già ammesso a La Piazza di Affari che "se deve andare qualcuno di destra preferisco vada in Ue uno come Fitto. Perché è una persona con cui abbiamo trovato soluzioni. Abbiamo trovato risorse per le opere pubbliche, e per la semplificazione". Ora ribadisce il concetto. "Fitto - dice Decaro a Il Corriere della Sera - può essere un buon rappresentante per l’Italia, l’ho sempre detto. Siamo avversari e ci siamo scontrati in tante occasioni anche a livello locale in Puglia. Ma tutto si può dire di lui tranne che sia il prototipo del sovranista".

"Ma - prosegue Decaro a il Corriere - bisogna vedere cosa vuole fare. Se va lì per rappresentare l’Italia va bene. Se invece fa quello che dice Giorgia Meloni, no. Lei ha detto che vuole essere cerniera tra i Popolari e i la destra più estrema. Allora se Fitto intende avere un ruolo politico che modifica il programma della von der Leyen a noi non va bene: loro non l’hanno votata, ma noi sì. Diciamo che Giorgia Meloni non gli ha fatto un favore a fare quella dichiarazione. Ha fatto arrabbiare molti, anche Renew Europe. Il punto è come interpreterà il suo ruolo: le scelte che vorrà fare sui fondi di coesione, sulla transizione ecologica, sulla diseguaglianza di genere. Ecco perché è importante capire le deleghe e ascoltare il suo programma. Fitto è tra i più moderati nel governo. È un democristiano. Credo che se riceverà delle deleghe importanti sarà un bene per l’Italia".