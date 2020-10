Pechino, all’Ambasciata d’Italia il seminario su coronavirus, vaccino e sanità

L’Ambasciata d’Italia a Pechino ha ospitato oggi, 23 ottobre, nell’ambito del programma “vITALYty”, un seminario del “Beijing Health Partners Group” volto ad approfondire i temi più di attualità in ambito sanitario, dalle misure di contenimento della crisi pandemica da COVID-19 alla produzione del vaccino e la sua futura distribuzione.

All’evento, coordinato dall’Addetta del Ministero della Salute presso l’Ambasciata d’Italia, Dott.ssa Giusi Condorelli, cui hanno partecipato i rappresentanti in Cina dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché i responsabili del settore sanitario della comunità diplomatica ed esponenti della comunità scientifica cinese, si è discusso delle politiche sanitarie adottate nei vari Paesi per contenere il virus del COVID-19 e delle aree prioritarie di collaborazione in ambito multilaterale con la Repubblica Popolare Cinese, in particolare la recente adesione cinese alla “COVAX Facility”.

Nell’indirizzare i convenuti, l’Ambasciatore Luca Ferrari ha rimarcato “il tremendo impatto che la crisi pandemica ha avuto sull’attività di tutti i cittadini del mondo. La pandemia ha dimostrato in maniera chiara ed inequivocabile la profonda interconnessione dei mercati globali, ed è per questa ragione che servirà rafforzare la collaborazione multilaterale per giungere quanto prima a produrre quote significative di vaccino anti-COVID e garantirne la sua distribuzione”.