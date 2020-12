Pechino, in un webinar gli strumenti di Cdp/Simest per le imprese italiane

Lo scorso 4 dicembre si è tenuto un webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, Cassa Depositi e Prestiti e SIMEST e le Camere di Commercio italiane in Cina e Hong Kong, volto ad illustrare gli strumenti messi a disposizione da CDP e SIMEST a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina.

L’evento online è stato aperto dall’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese, Luca Ferrari, dal Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, e dai presidenti delle due Camere di Commercio, Paolo Bazzoni e Luca Cico. Alle oltre 120 imprese partecipanti, sono stati presentati i numerosi strumenti tra cui finanziamenti agevolati di medio e lungo termine per il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per lo sviluppo di soluzioni e-commerce, per la partecipazione a fiere e missioni di sistema, per l’ingresso in nuovi mercati finanziari, per la formazione di personale e inserimento di figure specializzate come i “temporary digital manager”.

L’Ambasciatore Ferrari ha sottolineato “l’importanza del mercato cinese per l’export delle imprese italiane, cresciuto a settembre del 33%. Gli strumenti di CDP/SIMEST costituiscono un tassello assolutamente fondamentale del più ampio pacchetto di azioni a sostegno delle aziende italiane, e su tutte le Piccole e Medie imprese, previsto dal Patto per l’Export”.