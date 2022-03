Putin abbandonato dal suo consigliere per il clima: Chubais vola in Turchia

Lo "zar" perde un pezzo importante della sua squadra

Anatoly Chubais, consigliere di Vladimir Putin per il clima, si è dimesso e ha lasciato la Russia. Economista dell’Università di Leningrado, ha svolto un ruolo chiave nelle riforme del Paese negli anni ’90, con l’uscita dall’era del comunismo e l’ingresso nel capitalismo. Dal 1994 al 1996 Chubais è stato vice primo ministro durante il governo di Boris Eltsin, per poi essere nominato inviato speciale per il clima da Putin.

Il 66enne era molto legato allo “zar”, al punto che si dice che sia stato proprio lui ad offrire all’attuale presidente il suo primo incarico al Cremlino. Dopo oltre vent’anni nel governo, la sua uscita di scena fa davvero scalpore e non viene commentata ufficialmente dal portavoce Dmytro Peskov. Pur essendo confermate le sue dimissioni, non c’è riscontro alle voci secondo le quali Chubais si sarebbe trasferito in Turchia.

Leggi anche: