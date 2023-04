Putin, l'ex guardia del corpo: "Non usa il cellulare e vive isolato"

Putin, le rivelazioni dell'ex membro del Servizio di protezione del Presidente russo: "Non usa cellulare e Internet. Vive isolato dal mondo da 3 anni"

Vladimir Putin vive in uno stato di paranoia. Questo sarebbe lo stato mentale del leader russo da quanto emerge dall'intervista rilasciata a Dossier Center da Gleb Karakulov, ingegnere 35enne del Servizio di protezione del Presidente e fuggito dalla Russia lo scorso ottobre per rifugiarsi con la famiglia in Turchia.

L'uomo, considerato un disertore in patria, ha raccontato che Putin "non usa cellulari né Internet e riceve informazioni solo tramite la sua ristretta cerchia di collaboratori" (anche se non tutti gli oligarchi sono con lui). Non solo, il Presidente russo, che ha ulteriormente inasprito i toni contro l'Occidente, "vive isolato dal mondo da oltre 3 anni. Dallo scoppio della pandemia costringe ogni collaboratore a una quarantena di 2 settimane dopo averli già costretti a vaccinarsi". "Sono tutti un po' perplessi sul perche tutto venga ancora fatto", conclude Karakulov.