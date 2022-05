Putin gravemente malato di cancro: golpe in Russia contro lo Zar: caos!

“Vladimir Putin gravemente malato di cancro”. Servizi segreti ucraini: in Russia è già in corso un golpe

Vladimir Putin è gravemente malato di cancro. A dirlo, in un'intervista a Sky News, è il capo degli 007 ucraini, il generale maggiore Kyrylo Budanov secondo cui il capo della Russia è "in condizioni psicologiche e fisiche davvero brutte ed è molto malato". Oltre alle parole però non sono state mostrate prove a supporto di questa tesi. Budanov comunque sostiene che in Russia sarebbe già in corso un golpe per rimuovere Putin.

Putin malato di cancro: le speculazioni sulla salute del capo della Russia

La salute di Putin è oggetto di speculazioni da diversi anni e in questi mesi si sono intensificate, soprattutto dopo i fatti ucraini. Secondo quanto riporta Sky News, il magazine New Lines sostiene di aver ottenuto un audio di un oligarca vicino al Cremlino che dice che il presidente russo è molto malato di “un tumore del sangue”. Sempre stando a queste ricostruzioni ci sarebbe anche memo “top secret” inviato dal quartier generale dell’Fsb, l’agenzia di sicurezza russa, a tutti i suoi direttori regionali.

