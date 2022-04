Bomba atomica contro l'Italia. "Obiettivo della Russia". Le zone "target"

Guerra, "nel mirino di Putin anche la base Usa di Aviano (in Italia)"

Putin vuole dare un chiaro segnale all'Occidente e non è più disposto a negoziare. A conferma di questo - si legge su Libero - arrivano le parole di un ex ministro degli Esteri russo, che adesso si occupa del disarmo. Si tratta di uno dei maggiori esperti di proliferazione nucleare del mondo.

"Aver colpito - spiega Sokov e lo riporta Libero - non tanto gli uomini dei Servizi ma anche gli oligarchi è stato un regalo a Putin. La gente li detesta e anche lo Zar non li gradisce. Ma adesso le sanzioni riporteranno gli oligarchi a investire nel Paese, provocando ancora di più il presidente russo. Siamo nella tempesta perfetta, Putin è sempre più avvolto dalla sindrome di Pietro il Grande e questo può portarlo a schiacciare il bottone della bomba atomica. Soltanto l'idea che Biden pensi ad un cambio di regime può portare a qualsiasi reazione. E tra gli obiettivi atomici ne esiste anche uno in Italia: si tratta della base Usa di Aviano".

Leggi anche: