Roberta Metsola presidente, lo spot elettorale sui social: "Voglio che la gente creda nell'Europa"

Roberta Metsola spot: "Voglio che la gente creda nell'Europa"

"Voglio che la gente creda nell'Europa. Per riconquistare quel senso di speranza ed entusiasmo nel nostro progetto. Per difendere quei valori che ci uniscono come europei. Ecco perché sono in corsa per essere il prossimo presidente del nostro Parlamento europeo". Questo il testo dello spot elettorale diffuso sui social da Roberta Metsola prima del voto che l'ha eletta presidente del Parlamento Ue.

Spot Roberta Metsola. Il video

Leggi anche

Roberta Metsola presidente del Parlamento Ue, è la donna più giovane di sempre

Petrolio, tensioni nel Golfo: al top da 7 anni. Per Goldman greggio verso 96 dollari