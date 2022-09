Russia, l’Occidente finanzi gli insorgenti: scioperi da Mosca e Leningrado

Guerra in Ucraina, finanziare gli insorgenti in Russia

L'unica via d'uscita è lo sciopero generale a Mosca, Leningrado e in ogni grande città russa. Dobbiamo lavorare solo a questo, finanziare gli insorgenti e creare le condizioni di altri 10 giorni per sconvolgere il mondo.

La prima cosa da fare è dar vita ad una comunità di italiani disposti ad accogliere in casa tutti i giovani russi in fuga; il Governo dovrebbe mettere sul piatto dei sussidi per il cibo dei nuovi rifugiati da impiegare subito in lavori socialmente utili. Azioni sistematiche di solidarietà sovversiva.