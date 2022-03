Putin "rimosso" o "eliminato". Generali "frustrati" e servizi "scontenti"

Russia, Putin "rimosso" o "eliminato"? Il presidente sa di essere in pericolo



Allarme rosso al Cremlino. Crescono infatti le possibilità di un colpo di Stato a Mosca proprio mentre la Russia continua ad arrancare in Ucraina a causa della forte resistenza dell'esercito di Kiev e della popolazione. Andrei Soldatov, famoso giornalista investigativo russo con fonti all'interno dei servizi segreti di Mosca, ha affermato al britannico Channel 4 News che tutto sta diventando possibile proprio sulla scia dell'invasione. Soldatov ha rivelato all'inizio di questa settimana che il presidente Putin aveva messo il capo del servizio estero dell'FSB agli arresti domiciliari quando era iniziato il rimpallo delle responsabilità al Cremlino per le difficoltà militari in Ucraina.

L'impressione - scrive www.express.co.uk, il sito internet del quotidiano britannico Daily Espress - che il presidente Putin incolpasse l'FSB, successore post-sovietico del KGB, per avergli fornito false proiezioni su come sarebbe andata la guerra in Ucraina. Apparentemente il servizio di sicurezza dell'FSB aveva spiegato al presidente russo che l'Ucraina era debole e si sarebbe arresa facilmente se fosse stata invasa.

Ciò fa seguito alle affermazioni di Oleksiy Danilov, capo del consiglio di sicurezza dell'Ucraina, secondo cui "circa otto" comandanti russi sono stati licenziati dall'inizio del conflitto. Soldatov ha dichiarato: "Putin è molto scontento dell'intelligence militare in merito all'intervento in Ucraina. Sembra che Putin si sia reso conto che non c'è opposizione credibile in Ucraina al governo di Kiev. Non può fare affidamento su nessuno".

Il giornalista investigativo ha anche affermato che i funzionari militari russi in Ucraina avevano troppa paura per dire la verità al presidente Putin. E ha continuato: "Crede di essere il politico più informato al mondo. Adora vantarsi della sua conoscenza della geopolitica. Quindi è difficile dirgli qualcosa che non vuole sentire. Non abbiamo nessuno sul campo in Ucraina al comando, nessun generale. Abbiamo solo persone a Mosca che parlano di come dovrebbe essere condotta la guerra. L'intera catena di comando sta diventando davvero e fuori controllo".

Il giornalista di Channel 4 News Matt Frei ha poi chiesto se alti generali russi frustrati e in prima linea in questi giorni in Ucraina potessero unirsi a ufficiali "scontenti" nel servizio di spionaggio dell'FSB per rivoltarsi contro il presidente Putin e "rimuoverlo" con un colpo di Stato. Soldatov ha non ha escluso nulla: "Tutto sta diventando possibile in questo momento. Putin è ben consapevole dei rischi per la sua sicurezza personale". E ha anche aggiunto che il presidente russo sta già prendendo precauzioni da mesi preparandosi a un potenziale colpo di stato o minaccia alla sua stessa vita.

