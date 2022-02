Ucraina-Russia, guerra imminente: evacuata l’ambasciata Usa

Ucraina-Russia, guerra a un passo: gli Stati Uniti ritirano i funzionari dell'ambasciata a Kiev: è il segnale che non aspettavamo

È il segnale che non volevamo arrivasse mai. Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza della maggior parte dei dipendenti americani dell'ambasciata Usa a Kiev "per la persistente minaccia di un'azione militare". Il preludio a un'invasione da parte di Mosca. L'iniziativa riguarda il personale "non di emergenza". Da domani, i servizi consolari alla rappresentanza diplomatica Usa in Ucraina saranno sospesi. L'ambasciata a Kiev manterrà una piccola presenza consolare a Leopoli, per affrontare le emergenze. In giornata ci sarà la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin.

Ucraina-Russia, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese

"In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili". Lo segnala l'Unita' di Crisi della Farnesina.

Ucraina: Germania invita connazionali a lasciare Paese

Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, anche il governo tedesco ha invitato i propri connazionali che si trovano in Ucraina a lasciare il Paese subito, sullo sfondo dell'escalation di allarmi per una possibile invasione russa. "Se sei attualmente in Ucraina, verifica che la tua presenza sia assolutamente necessaria. In caso contrario, parti subito", ha scritto il ministero degli Esteri come riportano i media tedeschi. Berlino ha anche fatto sapere che, per il momento, l'ambasciata tedesca a Kiev rimarra' aperta.

Ucraina, il segretario di Stato Usa Blinken sente l'omologa britannica Truss

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha annunciato che questa sera sentira' al telefono anche il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss. In una conferenza stampa dalle Fiji, dove e' in visita, il capo della diplomazia Usa aveva anche detto poco prima che nella giornata di oggi e' previsto un suo colloquio col ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Il nuovo round di contatti arriva all'indomani dell'allarme americano secondo cui Mosca programma per la prossima settimana l'attacco all'Ucraina.

Ucraina-Russia, Mosca nega: "Stati Uniti isterici, hanno bisogno di una guerra"

Le affermazioni dei funzionari statunitensi secondo cui la Russia avrebbe intenzione di attaccare l'Ucraina durante o dopo le Olimpiadi di Pechino "sono assolutamente infondate", ha assicurato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. "L'isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni di ieri sera del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che ha parlato della possibilita' di un attacco imminente della Russia all'Ucraina.

Ucraina, anche la Russia riduce il personale diplomatico a Kiev. Il governo ucraino ai suoi cittadini: "Mantenere la calma"

Anche la Russia però ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. "Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina", si legge in un comunicato. Un altro segnale inequivocabile di un imminente conflitto. Il governo dell'Ucraina ha chiesto ai suoi cittadini di mantenere la calma e di evitare il panico. "Al momento e' cruciale restare calmi, uniti all'interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico", si legge in una nota del ministero degli Esteri.

