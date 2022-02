Ucraina, Nato: "I russi pronti per il golpe". Biden: "Americani via da Kiev"

Ucraina, anche 620 tra preti e diaconi si armano: "Pronti per la guerra"

La guerra in Ucraina sembra avvicinarsi sempre di più. Sono molti i segnali che fanno pensare ad un intervento armato di Putin a stretto giro di posta. Un nuovo allarme sulla situazione al confine con la Russia lo ha lanciato la Nato, per voce del segretario generale Jens Stoltenberg, che ha ribadito che "vi è un rischio reale di un conflitto armato in Europa dato che il numero delle truppe ai confini dell'Ucraina "salgono" e i tempi di reazione di un eventuale attacco "scendono". Ma il capo dell'Alleanza ha anche avvertito che il pericolo non è confinato a una "piena invasione militare" bensì ad "azioni ibride", comprese quelle "cibernetiche", o a un tentativo di "ribaltare il governo di Kiev". Stoltenberg, in Romania per accogliere le truppe Usa alla base di Costanza, ha sottolineato l'alto numero di agenti d'intelligence russi presenti in Ucraina. Anche il presidente Usa Joe Biden ha mandato un chiaro messaggio ai cittadini americani che vivono in Ucraina: "Andate via da lì al più presto, tornate in patria, la guerra è sempre più vicina".

A 25 chilometri da Kiev, - si legge sul Corriere della Sera - in un bosco di pini congelati nel vento siberiano, stalattiti di ghiaccio sulla barba, l’altra domenica il reverendo Andryi s’è presentato come da liturgia: lo sticario delle benedizioni, l’incensiere a oscillare nel fumo, di fronte a sé una decina d’impiegati e di casalinghe che passano ogni santo weekend ad addestrarsi per la guerra e a confidare più nell’arte dello sparo che nella virtù della speranza. "Siamo pronti ad andare al fronte. L’abbiamo già fatto. È nostro dovere". Si preparano al conflitto a fuoco anche i preti, i pope e i diaconi. Sono circa in 620 quelli che si stanno addestrando per combattere.

